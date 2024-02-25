Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:SüleymanEvcilmen
Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak
Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç, Micaya, Samedy, Guerra (Hande Korkut, Buket Yılmaz, Merve İzbilir)
Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Boskovic, Hande Baladın, Naz Akyol, Stefanovic, Yasemin Yıldırım (Simge Aköz, Voronkova, Tuna Aybüke Özel, Yaprak Erkek)
Setler: 22-25, 22-25, 31-33
Süre: 85 dakika (23, 25, 37)
ANTALYA
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