Antalya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hafif ticari araçta sıkışan Sevim Gülaydın ve Utku Selim Gülaydın, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki elektrik direği ve ağaca çarparak durdu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.