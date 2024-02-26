Antalya'da Çorum Platformu kuruldu

Antalya ile Çorum arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla Çorum Platformu oluşturuldu.

Antalya 19 Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da toplumsal, kültürel, akademik ve ekonomik katkıda bulunmak amacıyla kurulan platform, farklı şehirlerle büyüyor.

Başkanlığını Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş'ın yaptığı grup, kentte yaşayan Çorumluların da işbirliğinde Antalya 19 Çorum Platformu'nu oluşturdu.

Platform ile iki şehir arasında kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, Antalya'daki turizm deneyimlerinin Çorum'a aktarılması, Çorum'un zengin mutfak kültürünün çeşitli festival ve etkinliklerle Antalya'ya yaşatılması hedefleniyor.