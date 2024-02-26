Antalya Devlet Opera ve Balesi "Şekeronya" oyununu sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Şekeronya" çocuk oyununu, 28 Şubat ve 14 Mart'ta bu sezon son kez minik sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Ergüven'in yazdığı ve müzikleri Murat Cem Orhan'a ait eser, Fatih Şanal tarafından sahneye konuluyor.

Eserin dekor tasarımı Ömer Gündüz, kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Melda Özkan imzası taşıyor.

Oyunda, ülkesinden kaçan Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesi anlatılıyor.

Eserin 28 Şubat'taki temsilinde "Fırıldak"ı Serap Demirhan, "Zeytin"i Pınar Tekol, "Tombiş"i Engin Yaman, "Karabaş"ı Baha İşler, "Kırmızı Başlıklı Kız"ı Heyecan Yakan, "Kurt"u Erdi Can Aybaş, "Soprano Horoz"u Ceren Aytekin ve "Büyücü" rolünü Müge Günaydın canlandıracak.

Antalya DOB bale sanatçılarının danslarıyla eşlik edeceği eser, 28 Şubat ve 14 Mart'ta saat 11.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" adresinden de temin edilebilecek.