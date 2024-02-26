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        Antalya'da sağanak etkili oluyor

        Antalya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 09:51 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:04
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        Antalya'da sağanak etkili oluyor
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        Antalya'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yağışa hazırlıksız yakalananlar, dükkan saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Yollarda biriken sular, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteorolojinin kent merkezi ve batı kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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