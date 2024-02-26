Antalya'da sağanak etkili oluyor

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteorolojinin kent merkezi ve batı kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, dükkan saçaklarının altına sığınarak korunmaya çalıştı. Yollarda biriken sular, ulaşımda aksamalara neden oldu.

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