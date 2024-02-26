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        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Kumluca'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Kumluca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 18:22 Güncelleme: 26.02.2024 - 18:53
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        AK Parti Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, Kumluca'da ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Kumluca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı ve Antalya Milletvekili Çavuşoğlu, beraberinde eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel ile seçim çalışmaları kapsamında Kumluca'da esnafı ziyaret etti.

        Cumhur İttifakı'nın Seçim Koordinasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart seçimlerinde Kumluca'da Cumhur İttifakı'nın Kumluca Belediye Başkan adayı Hüseyin Orhantekin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü'ye vatandaşlardan destek istedi.

        Antalya ve Kumluca'da son 5 yılda vatandaşa hizmet adına hiçbir çalışmanın yapılmadığını belirten Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Antalya'nın, Kumluca'nın son 5 yılda yaşadığı devri siz nasıl tarif edersiniz bilemem ama fetret devri bile denemez. Maalesef yıkım devri oldu. Antalya'da hangi hizmet varsa, geçmiş Menderes Türel başkanımız döneminde yapıldı. Bir ara dönem oldu. O dönemde de sıfır icraat, son 5 yılda da sıfır icraat. Şu anda Antalya'da en revaçta meslek ne biliyor musunuz? Vidanjörcülük. Bu utanç verici bir durum. Fosseptikler taşıyor, son yağmurda gördünüz. Altyapıda bakım, onarım, yenileme yok. İşte bu yüzden diyoruz ki işi ehline verin."

        31 Mart yerel seçimlerinde makus talihin değişeceğini, merkezi hükümetin de desteği ile Antalya'da Hakan Tütüncü ve Kumluca'da Hüseyin Orhantekin ile hizmetin önünün açılacağını dile getiren Çavuşoğlu, bu konuda Kumluca halkının gereken desteği vereceğine inandığını ifade etti.

        Çavuşoğlu, daha sonra beraberindekilerle İzmir'de vatani görevini yaparken geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Jandarma Asteğmen Enes Bağcı'nın ailesini de ziyaret ederek başsağlığı dileğinde bulundu.

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