Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre turuncu-yeşilli ekip, maç için son antrenmanını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Antrenman, pas organizasyonlarının ardından top kapma çalışmasıyla sona erdi.
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