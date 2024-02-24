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        Antalya'da 'kat farkı' müşteriyi ürkütüyor

        ANTALYA'da, kent imar planlarının hazırlandığı yıllarda yapılan hata nedeniyle emlakçılar ve ev almak isteyenler, tapuda karşı karşıya geliyor. Alıcı gezip gördüğü ve anlaştığı 1'inci kattaki dairenin tapuda zemin, zemin katın ise bodrum olarak geçtiğini görünce ev almaktan vazgeçiyor. Emlakçılar ise 'Vatandaşı dolandırıyormuşuz gibi oluyor' dedi. Antalya'da gayrimenkul satışı önceki yıllara göre artarak devam ediyor. Özellikle kentteki ev ve iş yerlerine ilgi gösteren yabancılar, kent merkezindeki ilçelerden ev ve iş yerleri satın alıyor. Yabancıların yanı sıra yatırım yapmak isteyen, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayanlar, Antalya'daki 20-30 yıllık konutları tercih ediyor. Ancak uzun yıllardır Antalya'da uygulanan 'kat farkı' sorunu nedeniyle alıcılar tapu işleminde satın almaktan vazgeçiyor. Alıcılar emlakçılarla fiyat ve diğer şartlarda anlaştıkları daireyi görüp ödemeyi yapmak için tapu müdürlüğüne gidiyor ancak burada gördükleri ve inceledikleri dairenin katının tapuda farklı yazdığını görüyor. 'ÇOK UZUN YILLAR ÖNCE YANLIŞ BİR UYGULAMA YAPILMIŞ' Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Gayrimenkul Komitesi Başkanı Hülya Tükenmez, sorunun geçmişe dayandığını söyleyerek, "Çok uzun yıllar önce yanlış bir uygulama yapılmış. O nedenle zemin katlar bodrum, 1'inci katlar ise zemin olarak görülüyor. İnsanlar 2'nci kat alıyor ancak tapuda 1'inci kat olarak görülüyor. Bu durumu alıcılarımıza anlatmakta çok zorlanıyoruz" dedi. Sistemin acil değişmesi gerektiğini, ancak zor bir durum olduğunu da anlatan Tükenmez, tapu müdürlüğü, belediye ve maliklerin bir araya gelip bu sorunu ortadan kaldırabileceğini söyledi. Kat farkı sorunu nedeniyle müşterileriyle zor anlar yaşadıklarını anlatan Tükenmez, "İnsanlar tapuda şok oluyor. Antalya'daki bu durumu anlatmaya çalışıyoruz ama insanları dolandırıyormuşuz gibi bir his yaşanıyor o an. En azından yeni binalara bu konuda bir düzenleme yapılmalı" diye konuştu. 'ANTALYA İLKLERİN ADRESİ' Tükenmez, Antalya'nın, emlak sektöründe ilklerin yaşandığı bir il olduğunu belirterek, "Normalde olmaması gereken bir şey daha yaşanıyor Antalya'da alıcı ve satıcı tapu giderlerini, Antalya'da alıcı karşılıyor. Normalde yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcı karşılar masrafları ama Antalya'da tam tersi. Hepsini alıcı karşılıyor" dedi. Kentin imar planı yapılırken 1 kat daha fazla inşa edebilmek için zemin katların bodrum, 1'inci katların ise zemin olarak imar planına işlendiğini, bu şekilde tapuya geçtiğini anlatan emlakçı Halit Mert, "Bu bilmeyenler için büyük sıkıntı oluyor. Özellikle Antalya dışında yaşayanlar, 'Acaba dolandırılıyor muyuz? Zemin kat daire aldık, tapuda bodrum yazıyor' diye düşünüyor. Vatandaş dolandırıldığını sanıyor. Emlakçıların baştan vatandaşı uyarıp bu durumu anlatması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Asansörle 9'uncu kata çıkıp gördüğü ve almak istediği dairenin tapuda 8'inci kat olarak görünmesinin alıcı tarafından korkuyla karşılandığını belirten Mert, "Müşteri, 'Bana gösterilen daire değil de farklı bir daire mi satıyorlar' diye kaygılanıyor. Biz de vatandaşları baştan uyarıp bu durumun sadece sistemsel bir sorun olduğunu anlatıyoruz" diye konuştu. Mert, bu durum karşısında bazen sözleşmenin ve satışın iptal olduğunu da sözlerine ekledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:47 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:50
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        Antalya'da 'kat farkı' müşteriyi ürkütüyor
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        ANTALYA'da, kent imar planlarının hazırlandığı yıllarda yapılan hata nedeniyle emlakçılar ve ev almak isteyenler, tapuda karşı karşıya geliyor. Alıcı gezip gördüğü ve anlaştığı 1'inci kattaki dairenin tapuda zemin, zemin katın ise bodrum olarak geçtiğini görünce ev almaktan vazgeçiyor. Emlakçılar ise 'Vatandaşı dolandırıyormuşuz gibi oluyor' dedi. Antalya'da gayrimenkul satışı önceki yıllara göre artarak devam ediyor. Özellikle kentteki ev ve iş yerlerine ilgi gösteren yabancılar, kent merkezindeki ilçelerden ev ve iş yerleri satın alıyor. Yabancıların yanı sıra yatırım yapmak isteyen, özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde yaşayanlar, Antalya'daki 20-30 yıllık konutları tercih ediyor. Ancak uzun yıllardır Antalya'da uygulanan 'kat farkı' sorunu nedeniyle alıcılar tapu işleminde satın almaktan vazgeçiyor. Alıcılar emlakçılarla fiyat ve diğer şartlarda anlaştıkları daireyi görüp ödemeyi yapmak için tapu müdürlüğüne gidiyor ancak burada gördükleri ve inceledikleri dairenin katının tapuda farklı yazdığını görüyor. 'ÇOK UZUN YILLAR ÖNCE YANLIŞ BİR UYGULAMA YAPILMIŞ' Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Gayrimenkul Komitesi Başkanı Hülya Tükenmez, sorunun geçmişe dayandığını söyleyerek, "Çok uzun yıllar önce yanlış bir uygulama yapılmış. O nedenle zemin katlar bodrum, 1'inci katlar ise zemin olarak görülüyor. İnsanlar 2'nci kat alıyor ancak tapuda 1'inci kat olarak görülüyor. Bu durumu alıcılarımıza anlatmakta çok zorlanıyoruz" dedi. Sistemin acil değişmesi gerektiğini, ancak zor bir durum olduğunu da anlatan Tükenmez, tapu müdürlüğü, belediye ve maliklerin bir araya gelip bu sorunu ortadan kaldırabileceğini söyledi. Kat farkı sorunu nedeniyle müşterileriyle zor anlar yaşadıklarını anlatan Tükenmez, “İnsanlar tapuda şok oluyor. Antalya'daki bu durumu anlatmaya çalışıyoruz ama insanları dolandırıyormuşuz gibi bir his yaşanıyor o an. En azından yeni binalara bu konuda bir düzenleme yapılmalı" diye konuştu. 'ANTALYA İLKLERİN ADRESİ' Tükenmez, Antalya'nın, emlak sektöründe ilklerin yaşandığı bir il olduğunu belirterek, "Normalde olmaması gereken bir şey daha yaşanıyor Antalya'da alıcı ve satıcı tapu giderlerini, Antalya'da alıcı karşılıyor. Normalde yüzde 2 alıcı, yüzde 2 satıcı karşılar masrafları ama Antalya'da tam tersi. Hepsini alıcı karşılıyor" dedi. Kentin imar planı yapılırken 1 kat daha fazla inşa edebilmek için zemin katların bodrum, 1'inci katların ise zemin olarak imar planına işlendiğini, bu şekilde tapuya geçtiğini anlatan emlakçı Halit Mert, "Bu bilmeyenler için büyük sıkıntı oluyor. Özellikle Antalya dışında yaşayanlar, 'Acaba dolandırılıyor muyuz? Zemin kat daire aldık, tapuda bodrum yazıyor' diye düşünüyor. Vatandaş dolandırıldığını sanıyor. Emlakçıların baştan vatandaşı uyarıp bu durumu anlatması gerekiyor" ifadelerini kullandı. Asansörle 9'uncu kata çıkıp gördüğü ve almak istediği dairenin tapuda 8'inci kat olarak görünmesinin alıcı tarafından korkuyla karşılandığını belirten Mert, "Müşteri, 'Bana gösterilen daire değil de farklı bir daire mi satıyorlar' diye kaygılanıyor. Biz de vatandaşları baştan uyarıp bu durumun sadece sistemsel bir sorun olduğunu anlatıyoruz" diye konuştu. Mert, bu durum karşısında bazen sözleşmenin ve satışın iptal olduğunu da sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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