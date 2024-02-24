Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:43 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

        Karataş Mahallesi'nde yaşayan Sabri Ergin (75) idaresindeki 07 YF 817 plakalı traktör, bahçede temizlik yapılırken 5 metrelik şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Savaşın simgesi olmuştu! 2 yıl sonra evine döndü
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Boşanma aşamasında Ezgi'yi öldürmüştü! Aranan katil kocanın kemikleri bulundu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        Kenan Yıldız için istenen bonservis belli oldu!
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        "Odysseus" Ay'ın geniş görüntüsünü paylaştı
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        Hangi ünlü kaç kez evlendi
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Köy göç verince başka çocuk kalmadı... Okulun tek öğrencisi!
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Oscar adaylarının gişe karnesi
        Rus turist öldürülmüştü! Mütalaa açıklandı
        Rus turist öldürülmüştü! Mütalaa açıklandı
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Husumetlisini sokakta öldürdü! Kanlı takip!
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Prof. Dr. Ömer Özkan'dan ölümsüzlük ve kafa-beyin nakli yorumu
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Elebaşı eski eczacı kalfası! Doktorlar ve eczacılar tutuklandı! Sahte reçete dolandırıcılığı!
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Ümraniye'deki korkunç cinayette katil zanlısı yakalandı
        Bütün yönleriyle Kaan
        Bütün yönleriyle Kaan
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Sigortasız çalışmada zamanaşımı
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Terastan düşmüştü! Bilirkişi raporu çıktı!
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        Boşananların sayısı bu illerin nüfuslarını geçti
        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!
        4 mürettebat kayıp... 32 dalış yapıldı... Eşyaları var kendileri yok!
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki yıl geride kaldı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Alanya'da ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Alanya'da ziyaretlerde bulundu
        Antalya'da 'kat farkı' müşteriyi ürkütüyor
        Antalya'da 'kat farkı' müşteriyi ürkütüyor
        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Umudumuz ve inancımız Galatasaray'a kendi saha...
        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Umudumuz ve inancımız Galatasaray'a kendi saha...
        60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopunca ölümden döndü
        60 metrelik uçurumun ortasına kurduğu hamağın halatı kopunca ölümden döndü
        Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Alanya'da devam ediyor
        Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası, Alanya'da devam ediyor
        GÜNCELLEME - Antalya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı...
        GÜNCELLEME - Antalya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 3 zanlı...