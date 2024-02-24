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        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Umudumuz ve inancımız Galatasaray'a kendi sahasında puan kaybettirmek

        SÜPER Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet alamayan Antalyaspor'da kulüp başkanı Sinan Boztepe, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray'a umutlarının ve inançlarının sahasında puan kaybettirmek olduğunu söyledi. Süper Lig'in 27'nci haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde sürdürüyor. Ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet alamayan Akdeniz ekibi Antalyaspor, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekip Galatasaray maçının son hazırlığını Pazar günü sabah saatlerinde tesislerinde yaptıktan sonra havayoluyla mücadelenin oynanacağı İstanbul'a gidecek. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise DHA'ya maç öncesi açıklamalarda bulundu. Ligde son haftalarda kötü gidişlerinin olduğunu belirten Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Bizim puan kaybettiğimiz haftalarda diğer takımlar da puan kaybetti. Bu da biraz olsun lehimize oldu. Diğer takımların da puan kaybetmesiyle birlikte ligde sıralamada hemen hemen aynı yerde götürüyoruz. Hedeflerimizde bir sapma yok. Kötü gidişatı da düzelteceğimize inancım tam" dedi. '3'ÜNCÜLÜK İDDİAMIZDAN GERİ DURMUŞ DEĞİLİZ' Daha önce ligde hedeflerinin hep 3'üncülük olduğunu dile getiren Başkan Boztepe, ligde çok değişkenlik gösteren bir tablo olduğunu kaydetti. Boztepe, "Anadolu takımlarının da şampiyonluğa doğru yukarıya oynayan takımların da performansları değişiyor. Biz hala iddiamızı sürdürüyoruz. Bu iddiamızda geri durmuş değiliz. Bunu ilk günden beri Antalyaspor taraftarlarına ve Antalyaspor halkına da söylüyoruz. Antalyaspor bundan sonra hak ettiği performansı göstermeli, hak ettiği yeri bulmalı diye. Üçüncülük, dördüncülük, beşincilik bunlar zor süreçler değil. Önemli olan gerçekten de başarılı bir futbol sergilemek, birlik beraberlik içerisinde konuyu takip etmek, herkesin bize destek olması" diye konuştu. 'UMUDUMUZ VE İNANCIMIZ' Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından puan ya da puanlar alacaklarına dikkati çeken Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Galatasaray maçında da Fenerbahçe maçında olduğu gibi çok iddialıyız. Umudumuz ve inancımız Galatasaray'a kendi sahasında puan kaybettirmek. Allah nasip ederse inşallah Galatasaray'dan puanla döneceğiz. Hedefimiz oradan puan ya da puanlarla dönmek" dedi. 'BAŞKANLIK DÖNEMİMDE YAPTIĞIM EN BÜYÜK HATA' Ara transfer döneminde transfer engelinin kaldırılmamasının en büyük hatası olduğuna vurgu yapan Boztepe, şunları söyledi: "Futbol komitemiz, yönetim kurulumuz, teknik ekibimizle yaptığımız toplantıdan sonrasında beni ikna ettiler ama maalesef bu benim şimdiye kadarki başkanlık dönemimde yaptığım en büyük hataydı. Keşke transfer engellini kaldırsaydım. Keşke transfer olanaklarından da 1-2 oyuncu alsaydım diyorum. Bu benim hatam oldu. Kendi adıma konuşuyorum bunu. Yönetimimiz veya da teknik ekibi adına da değil. Süreç bu şekilde, dediğimiz gibi o zaman da söyledim. Kulübümüzün, Antalyaspor'un geleceğini düşünüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızı ona göre olacak. Herkes temkinli olsun, istikrarlı olsun, bu kulüpte önümüzdeki süreçte çok daha başarılı işler çıkacak, çok daha başarılı çalışmalar olacak. Onlar için çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonraki süreç daha keyifli olacak." 'JEHEZKEL KONUSU TFF VE HUKUKÇULARDA' Ligde oynanan Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı sevinç sebebiyle büyük tepki çeken ve Türkiye'den gönderilen İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel ile ilgili konunun TFF ve hukukçularda olduğunu söyleyen Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, "Jehezkel konusu şuanda tamamen TFF ve hukuk sürecinde, hukukçularımız ve profesörlerimiz bu konuyu yakinen takip ediyor. Biz de yakinen takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte, gelişmeleri biz de sizlerle görmüş olacağız. Bizim çalışmalarımız bütün amacımız ve emeğimiz Antalyaspor'un bu konudan en zararsız veya zarar görmeden çıkması. Dediğim gibi onları tamamen hukuki süreç takip ediyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 11:00 Güncelleme: 24.02.2024 - 11:05
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        Antalyaspor Başkanı Boztepe: Umudumuz ve inancımız Galatasaray'a kendi sahasında puan kaybettirmek
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        SÜPER Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet alamayan Antalyaspor'da kulüp başkanı Sinan Boztepe, pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Galatasaray'a umutlarının ve inançlarının sahasında puan kaybettirmek olduğunu söyledi. Süper Lig'in 27'nci haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde sürdürüyor. Ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet alamayan Akdeniz ekibi Antalyaspor, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Kırmızı beyazlı ekip Galatasaray maçının son hazırlığını Pazar günü sabah saatlerinde tesislerinde yaptıktan sonra havayoluyla mücadelenin oynanacağı İstanbul'a gidecek. Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ise DHA'ya maç öncesi açıklamalarda bulundu. Ligde son haftalarda kötü gidişlerinin olduğunu belirten Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, “Bizim puan kaybettiğimiz haftalarda diğer takımlar da puan kaybetti. Bu da biraz olsun lehimize oldu. Diğer takımların da puan kaybetmesiyle birlikte ligde sıralamada hemen hemen aynı yerde götürüyoruz. Hedeflerimizde bir sapma yok. Kötü gidişatı da düzelteceğimize inancım tam" dedi. '3'ÜNCÜLÜK İDDİAMIZDAN GERİ DURMUŞ DEĞİLİZ' Daha önce ligde hedeflerinin hep 3'üncülük olduğunu dile getiren Başkan Boztepe, ligde çok değişkenlik gösteren bir tablo olduğunu kaydetti. Boztepe, “Anadolu takımlarının da şampiyonluğa doğru yukarıya oynayan takımların da performansları değişiyor. Biz hala iddiamızı sürdürüyoruz. Bu iddiamızda geri durmuş değiliz. Bunu ilk günden beri Antalyaspor taraftarlarına ve Antalyaspor halkına da söylüyoruz. Antalyaspor bundan sonra hak ettiği performansı göstermeli, hak ettiği yeri bulmalı diye. Üçüncülük, dördüncülük, beşincilik bunlar zor süreçler değil. Önemli olan gerçekten de başarılı bir futbol sergilemek, birlik beraberlik içerisinde konuyu takip etmek, herkesin bize destek olması" diye konuştu. 'UMUDUMUZ VE İNANCIMIZ' Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçından puan ya da puanlar alacaklarına dikkati çeken Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, “Galatasaray maçında da Fenerbahçe maçında olduğu gibi çok iddialıyız. Umudumuz ve inancımız Galatasaray'a kendi sahasında puan kaybettirmek. Allah nasip ederse inşallah Galatasaray'dan puanla döneceğiz. Hedefimiz oradan puan ya da puanlarla dönmek" dedi. 'BAŞKANLIK DÖNEMİMDE YAPTIĞIM EN BÜYÜK HATA' Ara transfer döneminde transfer engelinin kaldırılmamasının en büyük hatası olduğuna vurgu yapan Boztepe, şunları söyledi: “Futbol komitemiz, yönetim kurulumuz, teknik ekibimizle yaptığımız toplantıdan sonrasında beni ikna ettiler ama maalesef bu benim şimdiye kadarki başkanlık dönemimde yaptığım en büyük hataydı. Keşke transfer engellini kaldırsaydım. Keşke transfer olanaklarından da 1-2 oyuncu alsaydım diyorum. Bu benim hatam oldu. Kendi adıma konuşuyorum bunu. Yönetimimiz veya da teknik ekibi adına da değil. Süreç bu şekilde, dediğimiz gibi o zaman da söyledim. Kulübümüzün, Antalyaspor'un geleceğini düşünüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımızı ona göre olacak. Herkes temkinli olsun, istikrarlı olsun, bu kulüpte önümüzdeki süreçte çok daha başarılı işler çıkacak, çok daha başarılı çalışmalar olacak. Onlar için çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonraki süreç daha keyifli olacak." 'JEHEZKEL KONUSU TFF VE HUKUKÇULARDA' Ligde oynanan Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı sevinç sebebiyle büyük tepki çeken ve Türkiye'den gönderilen İsrailli oyuncu Sagiv Jehezkel ile ilgili konunun TFF ve hukukçularda olduğunu söyleyen Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, “Jehezkel konusu şuanda tamamen TFF ve hukuk sürecinde, hukukçularımız ve profesörlerimiz bu konuyu yakinen takip ediyor. Biz de yakinen takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte, gelişmeleri biz de sizlerle görmüş olacağız. Bizim çalışmalarımız bütün amacımız ve emeğimiz Antalyaspor'un bu konudan en zararsız veya zarar görmeden çıkması. Dediğim gibi onları tamamen hukuki süreç takip ediyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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