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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Alanya'da ziyaretlerde bulundu

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Alanya ilçesinde ziyaretlerde bulundu, partisinin seçim ofisi ile ilçe başkanlığını hizmete açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 13:26 Güncelleme: 24.02.2024 - 13:26
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Alanya'da ziyaretlerde bulundu
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'nın Alanya ilçesinde ziyaretlerde bulundu, partisinin seçim ofisi ile ilçe başkanlığını hizmete açtı.

        Özdağ, Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan adayı Tahsin Biner ve ilçe başkanı Mustafa Bolat ile partisinin seçim ofisi ile ilçe başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

        Ofisi gezen Özdağ, burada yaptığı konuşmada, belediye başkanlığı seçimini kazanmaları halinde Alanya'nın her mahallesinde gençler için futbol, basketbol ve voleybol sahaları kuracaklarını söyledi.

        Sahaları belediyenin organize ettiği kulüplere dönüştürerek, atanamayan genç öğretmenleri bu kulüplere atayacaklarını aktaran Özdağ, "Gençlikle uyuşturucu arasına spor duvarını öreceğiz." dedi.

        Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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