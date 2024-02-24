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        TGF Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakaları tamamlandı

        Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakaları, Belek'teki Antalya Golf Kulübü'nde oynandı. The Pasha Golf Sahası'ndaki turun 2'nci ayağında Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National GSK., Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü'nden 36 sporcu mücadele etti. Müsabakaların final raundunun ardından erkekler grossta Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar 220 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Can Marko Özdemir toplamda 225 gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez toplamda 226 gross skorla üçüncü oldu. Kadınlar grossta Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 221 gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz 223 gross skorla ikinci, National GSK'dan Ayşe Demir 233 gross skorla üçüncü sırada müsabakaları tamamladı. TGF Türkiye Golf Turu 3'üncü ayak müsabakası, 1-3 Mart'ta Antalya Golf Kulübü'nün The Pasha Golf Sahası'nda oynanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:30
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        TGF Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakaları tamamlandı
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        Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2024 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu 2'nci ayak müsabakaları, Belek’teki Antalya Golf Kulübü'nde oynandı. The Pasha Golf Sahası'ndaki turun 2'nci ayağında Ankara Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National GSK., Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü ve Carya Golf Kulübü’nden 36 sporcu mücadele etti. Müsabakaların final raundunun ardından erkekler grossta Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar 220 gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Can Marko Özdemir toplamda 225 gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez toplamda 226 gross skorla üçüncü oldu. Kadınlar grossta Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 221 gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz 223 gross skorla ikinci, National GSK’dan Ayşe Demir 233 gross skorla üçüncü sırada müsabakaları tamamladı. TGF Türkiye Golf Turu 3'üncü ayak müsabakası, 1-3 Mart'ta Antalya Golf Kulübü'nün The Pasha Golf Sahası'nda oynanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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