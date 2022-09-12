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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da 77 yıllık terzi "yılın ahisi" seçildi

AA

Antalya'da 77 yıllık terzi "yılın ahisi" seçildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Ahilik Haftası dolayısıyla 77 yıldır terzilik mesleğini yürüten Burhan Biçinci'ye "yılın ahisi" ödülü verildi.

Vali Ersin Yazıcı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince, Sobacılar Çarşısı Ahilik Meydanı'nda düzenlenen törende, ahiliğin, kültür ve medeniyetin önemli sembollerinden olduğunu söyledi.

Ahilik denince akla öncelikle güzel ahlak ve dürüstlük geldiğini belirten Yazıcı, "Ahilik, birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, paylaşmanın yapı taşlarındandır. Ahilik deyince yüzyıllardır aklımıza öncelikli olarak güzel ahlak ve dürüstlük gelmektedir. İyi insani değerlere sahip iyi kişiler gelmektedir." dedi.

Her zaman esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu ifade eden Yazıcı, esnafın sorunlarını dinlemeye ve çözmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yazıcı, esnafı mutlu, dürüst ve düzgün bir milletin geleceğinin, garanti altında olduğunu ifade etti.

Vali Yazıcı, beraberindeki protokol üyeleriyle Antalya'da "yılın ahisi" seçilen 77 yıllık terzi Burhan Biçinci'ye kaftan giydirerek, plaket verdi.

Törende, "yılın kalfası" seçilen 25 yıllık aşçı Ersin Koç'a ve "yılın çırağı" seçilen Ünal Dilsiz'e de plaket ve belge takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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