Yangın çıkarmak isteyen teröristlere dava!

Terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla 1 Ağustos 2023'te İstanbul'un 4 farklı noktasında yangın çıkarılmaya çalışılmasına ilişkin 15 sanık hakkında, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "terör amacıyla orman yakma", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi", silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "mala zarar verme" suçlarından dava açıldı.

AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, terör örgütü PKK ve sözde gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'nin (DGH) İstanbul yapılanması anlatıldı.

BAZI ÖRGÜT ÜYERİNİN İTİRALARI DA İDDİANAMEDE

Örgütün yayın organlarında Türkiye'nin farklı bölgelerinde orman yangınları çıkarılması talimatının verildiği belirtilen iddianamede, yangınların ardından yakalanan bazı örgüt mensuplarının itirafları da bulunuyor.

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Buna göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2019'da yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterirken yakalanan "Azad Dilan" kod adlı terörist Barış Kargın, "Toplantı bir saat sürdü. Bu şahıs bize 'YPS'nin yeni bir döneme girdiğini, bu dönemde metropollere yönelik saldırılar olacağını, turizm hedef alınarak Türkiye ekonomisine darbe vurulmasının planlandığını, örgütün zor durumda olduğu bu zaman diliminde eylemselliği artırmak için bizlere büyük görevler düştüğünü, metropollerde YPS adına değil İntikam Fedai Hareketi (İFH) ve Anti Faşist Hareketi (AFH) adı altında eylemlerin yapılacağını' söyledi." ifadelerini kullandı.

Terörist Kargın, toplantıda 14 örgüt mensubunun daha olduğunu, diğerlerinin de kendisi gibi metropollere gönderileceğini tahmin ettiğini anlatarak, görevlendirildiği İzmir'de turistlerin yoğun olduğu bölgeleri seçmesinin istendiğini söyledi.

İddianamede, Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde şüpheli cisim patlaması meydana geldiğine ilişkin emniyete ihbarda bulunulması üzerine ekiplerin olay yerine gittiği, patlamayı gerçekleştiren sanık Sinan Aslan ve yaşları küçük D.B'nin burada yakalanması ve tespit edilen diğer sanıkların gözaltına alınmasıyla soruşturmaya başlandığı kaydedildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK, 4 İLÇEDE YANGIN ÇIKARMAK İSTEDİ

İddianamede, 1 Ağustos 2023'te Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde, 24 Haziran 2023'te Esenler Otogarı'nın etrafındaki otluk alan ile bir giyim mağazasında , 1 Ağustos 2023'te Şile'de ve Sultangazi Kent Ormanı'nda terör örgütü PKK/KCK tarafından yangın çıkarılmaya çalışıldığı, bu yolla Türkiye'nin zarara uğratılmak istendiğinin tespit edildiği belirtildi.

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Fransa'da yaşayan "Agit-Lejvan" kod adlı sanık Yusuf Sürer'in terör örgütü PKK/KCK adına eylem yapması için sanık Mehmet İhsan Güney'e para gönderdiği, sanıklar Fethullah Arslan ve Güney'in de aldıkları talimatla birlikte hareket ettiği anlatılan iddianamede, söz konusu paraların sanıklar Özgür Günez ve Veysel Elboğa aracılığıyla sanık Serhat Doğan'a verildiği aktarıldı.