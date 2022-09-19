Antalya'da tuzağa yakalanan yaban keçisi kurtarıldı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde tuzağa yakalanan yaban keçisi, kontrollerinin ardından doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şubesi ekipleri, Hasyurt Mahallesi Dallas mevkisinde iple bağlanmış yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgede inceleme yapan ekipler, keçinin sicimden yapılmış ilmeklerle hazırlanan tuzağa yakalandığını tespit etti.

Finike DKMP Şefliği koruma personeli, tuzaktan kurtardıkları yaban keçisini, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bıraktı.

Tuzaklamayla ilgili gerekli araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.