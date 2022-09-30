Antalya'da barınağa giren 3 pitbull cinsi köpek 12 kediyi telef etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da barınağa giren 3 pitbull cinsi köpek 12 kediyi telef etti

AA

Antalya'da barınağa giren 3 pitbull cinsi köpek 12 kediyi telef etti

ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyesine ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giren pitbull cinsi 3 köpeğin, 12 kediyi telef ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, perşembe günü saat 02.30 sularında Ermenek Mahallesi'ndeki merkezi çevreleyen çit tellerin altındaki toprağın kazılması ya da birileri tarafından kasıtlı olarak bırakıldıklarından şüphelenilen pitbull cinsi 3 köpeğin içeri girdiği belirtildi.

Köpeklerin, sokak kedilerinin tedavilerinin yapıldığı kedi evindeki kafeslere saldırarak 12 kediyi telef ettiği, çok sayıda kafesi ve veteriner malzemesini kullanılamaz hale getirdiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme ve mikroçip kontrolü neticesinde saldırgan köpeklerden 2'sinin sahipli olduğu anlaşılmıştır. Diğer köpekte ise mikroçipe rastlanmamıştır. Emniyet Müdürlüğü, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar elim olaydan derhal haberdar edilmiştir. İlgili tüm kurum ve kuruluşlar olay yerinde incelemede bulunup mahalde tutanaklarını tutmuştur. Yaşanan üzüntü verici olayın münferit ya da birileri tarafından köpekler içeri kasten salınarak gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda soruşturma çok yönlü başlatılmıştır. Belediyemiz, köpeklerin sahibi hakkında şikayetçi olmuş, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Olayda ihmali bulunduğu düşünülen özel güvenlik personelleri hakkında disiplin soruşturması başlatılmış ve görevden el çektirilmiştir. Merkezde görevli tüm personel hakkında da soruşturma açılmıştır."

Açıklamada, ölüm raporlarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü refakatinde hazırlandığı, telef olan kedilerin fotoğraflandığı ve soruşturma tamamlanana dek muhafaza edilmek üzere dondurulduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

59'uncu Altın Portakal için geri sayım
YEREL HABERLER 59'uncu Altın Portakal için geri sayım
Mir kart iptali, turistik harcamayı vurdu
YEREL HABERLER Mir kart iptali, turistik harcamayı vurdu
Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Akseki Belediye Başkanı Özkan'dan esnaf ziyareti
Serbest Dalış Dünya Kupası, Türkiye rekoruyla başladı
YEREL HABERLER Serbest Dalış Dünya Kupası, Türkiye rekoruyla başladı
Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da darbettikleri kişinin ölümüne sebep olan 2 ...
Kumluca Belediyesinde greve giden işçilerden bazıları işten çıkarıldı
YEREL HABERLER Kumluca Belediyesinde greve giden işçilerden bazıları ...
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk hasadına katıldı
YEREL HABERLER Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Serik ilçesinde pamuk ...
ATSO Başkanı Çetin: "Tarım, ticaret, sanayi ve turizmde dijitalleşmeye öncü olduk"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Tarım, ticaret, sanayi ve ...
Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (4)
YEREL HABERLER Azra'nın katili cezaevinde intihar etti (4)
Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar hem eğleniyor hem Türkçe öğreniyor
YEREL HABERLER Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar hem eğleniyor hem ...
Taksinin çarpmasıyla ölen Aktaş'ı kaza öncesi darbeden 2 kişiye gözaltı (2)
YEREL HABERLER Taksinin çarpmasıyla ölen Aktaş'ı kaza öncesi ...
Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası programı açıklandı
YEREL HABERLER Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri ...
Antalya'da tartıştığı babasını öldüren sanık hakim karşısında
YEREL HABERLER Antalya'da tartıştığı babasını öldüren sanık hakim ...
Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Alanya'da otomobilin motor kısmına sıkışan yavru ...
Antalya'nın simgelerinden Hadrianus Kapısı'nın desenleri daha görünür olacak
YEREL HABERLER Antalya'nın simgelerinden Hadrianus Kapısı'nın ...
Taksinin çarpmasıyla ölen Aktaş'ı kaza öncesi darbeden 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Taksinin çarpmasıyla ölen Aktaş'ı kaza öncesi ...
Milli kick boksçu Arda Baş, altın madalya hedefiyle Dünya Şampiyonası'na odaklandı
YEREL HABERLER Milli kick boksçu Arda Baş, altın madalya hedefiyle ...
Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü 
YEREL HABERLER Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü 
Serik'te jandarma motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıttı
YEREL HABERLER Serik'te jandarma motosiklet sürücülerine reflektif ...
Azra'nın katili cezaevinde intihar etti
YEREL HABERLER Azra'nın katili cezaevinde intihar etti
Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Antalya'da asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı
İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser verdi
YEREL HABERLER İtalyan tenor Alessandro Safina, Antalya'da konser ...
Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem ...
Antalya'da otomobilde bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da otomobilde bir kişinin ölü bulunmasına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.