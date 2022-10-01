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Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

AA

Antalya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Seydişehir-Akseki kara yolu Yarpuz mevkisinde, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir otomobil ile yine sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 35 Y 4463 plakalı motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından sürücünün cesedi Akseki Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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