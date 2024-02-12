Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da İYİ Partinin eski ilçe başkanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli daha tutuklandı

        Antalya'da İYİ Partinin eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in yaralandığı silahlı saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi A.K'nin eşi Y.K'nin de bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 20:21 Güncelleme: 12.02.2024 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da İYİ Partinin eski ilçe başkanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli daha tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da İYİ Partinin eski Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in yaralandığı silahlı saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi A.K'nin eşi Y.K'nin de bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İYİ Partinin eski ilçe başkanının evinin önündeki silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında eylemde kullanılan aracın tespit edilerek sürücü ve silahı kullanan şüphelinin aynı gün gözaltına alındığı bildirildi.

        Zanlıların sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandıkları kaydedilen açıklamada, "Şüphelilerin beyanlarından olayın organizatörlerinin A.Ç, Y.A. ve F.E.D, azmettirenin ise Y.K. olduğu tespit edilmiş olup gözaltına alınan 4 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanmışlardır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Öte yandan, saldırıyı azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Y.K'nin, İYİ Parti GİK Üyesi A.K'nin eşi olduğu öğrenildi.

        Eski ilçe başkanı Hüseyin Ergen, 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmış, gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si 10 Şubat'ta tutuklanmıştı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Refah'taki insanlar nereye gidecek, Ay'a mı?
        "Refah'taki insanlar nereye gidecek, Ay'a mı?
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Real Madrid takım otobüsü kaza yaptı!
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Hollanda'dan İsrail'e yönelik F-35 kararı
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Taksiciye yumruklu saldırıda sıcak gelişme!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Cansu ve Gamze'den altın madalya!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Ağaca kravatlarla bağlanmış cansız beden bulundu!
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Uyurken yangın çıktı, kurtarılamadı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Dünyada 60 milyon kişinin epilepsisi var! Epileptik bireylere bu meslekler önerilmiyor
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        Euroleague'de 26. haftanın panoraması
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Icardi'den çok Galatasaray'ı temsil ediyorum"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        "Kiralardaki artışa karşı konut arzı artırılacak"
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        Kupada eşleşmeler belli oldu!
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma tabya kaderine terk edildi
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Saplantılı komşuyla ilgili flaş gelişme!
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Transfer penceresi rekorla kapandı
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        Alper Gezeravcı yurda döndü
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti
        EYT’liye emlak vergisi muafiyeti

        Benzer Haberler

        Antalya'da dağ sümbülleri çiçek açtı
        Antalya'da dağ sümbülleri çiçek açtı
        Eski İYİ Partili başkana saldırının planlayıcısı, azmettiriciden parayı ala...
        Eski İYİ Partili başkana saldırının planlayıcısı, azmettiriciden parayı ala...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısı yapıldı
        Tütüncü, Kepez'de kendisi ve Sümer için destek istedi
        Tütüncü, Kepez'de kendisi ve Sümer için destek istedi
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek
        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kanlı Nigar" müzikalini sahneleyecek
        28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi
        28. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da sona erdi