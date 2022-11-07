Antalya'da 15 yaşındaki çocuktan 2 gündür haber alınamıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki gün önce evinden ayrılan 15 yaşındaki Ceren Akduman'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Salur Mahallesi'nde yaşayan Akduman, iki gün önce arkadaşlarına gitmek için evinden ayrıldı. Akduman'ın dönmemesi üzerine aile, yetkililerden yardım istedi.

Jandarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı.

Anne Kezban Kocakaya, kızının evden ayrıldıktan sonra dönmediğini, telefonunun da kapalı olduğunu ifade etti.​​​​​​​

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