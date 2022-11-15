Bıçaklanıp çatıdan atılarak öldürüldüğü öne sürülen kişinin eşi ve kayınbiraderi yargılanıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişiyi bıçakladıktan sonra çatıdan atarak öldürdükleri öne sürülen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Suat S'nin tutuksuz yargılanan eşi Tuğçe S, kayınbiraderi Alim T. ile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Tuğçe S, kendisine ve ağabeyine yönelik suçlamaları reddederek, "Hiçbir suçumuz, günahımız yok." dedi.

Sanık Alim T. de masum olduklarını savundu.

Suat S'nin annesi Naile S, "Kuzumun kanı yerde kalmasın. Adalet istiyorum." dedi.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, "kasten öldürme" suçundan yargılanan sanıkların, atılı suçları işlediğine yönelik bir bulguya rastlanmadığını belirtti. Savcı, sanıklar hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı görüşleri sorulan müşteki Naile S. "Mütalaayı kabul etmiyorum. İki yıldır neyin savaşını veriyoruz?" dedi.

Suat S'nin kardeşi Yasemin S, sanıkların ifadeleriyle, adli tıp raporları ve delillerin çeliştiğini savunarak, bunların araştırılmasını istedi.

Diğer kardeş Yüksel S. ise "Bir insan 25 kere kendini nasıl bıçaklar? Mütalaayı kabul etmiyorum. İnşallah doğru karar verirsiniz." ifadelerini kullandı.

Taraf avukatları, mütalaaya karşı yazılı savunma yapacaklarını bildirdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

- Olay

Muratpaşa ilçesinde 17 Kasım 2021'de apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği öne sürülen Suat S'nin (47) otopside vücudunda 25 bıçak izi tespit edilmesi üzerine eşi Tuğçe S. ile kayınbiraderi Alim T. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

İstanbul Adli Tıp Kurumunun, "kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar ettiğinin kabulü gerektiği" yönündeki raporunun ardından sanıklar tahliye edilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu, dosyayı yeni rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kuruluna göndermiş, gelen rapor doğrultusunda Tuğçe S. hakkında ağırlaştırılmış müebbet, Alim T. hakkında ise müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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