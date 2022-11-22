Antalya'da iki aracın çarpışması sonucu 2 turist yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 İrlandalı turist yaralandı.

İlyas Sarıkaya'nın kullandığı 07 AJR 034 plakalı hafif ticari araç, Side Köprülü Kavşağı'nda İrlandalı turist Thomas Wileam Trip'in kullandığı 07 BAT 055 plakalı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada Trip ile yanındaki Vichele Souten yaralandı.

Kalbi duran kadın turist Souten, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata tutundu.

Kentteki hastaneye kaldırılan yaralılardan Souten'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.





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