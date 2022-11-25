Corendon Alanyaspor, 13 günlük iznin ardından çalışmalarına başladı

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ANTALYA (AA) - 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada 13 gün izin yapan Corendon Alanyaspor, çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 13 günlük iznin ardından Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde toplanan turuncu-yeşilliler, akşam saatlerinde yardımcı antrenörler eşliğinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon koşularıyla sona erdi.

Öte yandan teknik direktör Francesco Farioli'nin prolisans kursu için İtalya'da olduğu bildirildi.

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