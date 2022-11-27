Antalya'da hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından aranan ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.



İlçede bir evde saklandığı tespit edilen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.







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