Kaş Belediyesinin aralık ayı meclis toplantısı yapıldı

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ANTALYA (AA) - Kaş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş başkanlığında gerçekleştirildi.



Ulutaş, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yılın son meclis toplantısında alınacak kararların hayırlara vesile olmasını diledi.

Meclisteki grubu bulunan partilerin sözcülerinin konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşüldü.

Sayıştay denetim sonuçları hakkında meclise bilgi verildi, Kalkan Mahallesine ilişkin imar konuları karara bağlandı.

Kaş Belediyesinin, İngiltere'nin başkenti Londra'da 7-9 Kasım tarihlerinde düzenlenecek WTM (World Travel Market) Turizm Fuarı'na katılımıyla ilgili olarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün yurt dışı çıkışları konulu genelgeleri doğrultusunda meclise bilgi sunuldu.

2023 yılı içerisinde ulusal ve uluslararası fuar, festival ve organizasyonlar düzenlenmesi, bunlara katılım sağlanması, gerekli protokol yapılması ve benzeri iş ve işlemlerin yürütülmesi için Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’a yetki verilmesi konusu oy çokluğuyla kabul edildi.

İlçedeki eski otogar alanındaki teknik ve ekonomik yaşını dolduran yapıların yenilenmesi için çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması, güvenli ve yeterli sosyal donatı alanına sahip bir yaşam alanı oluşturulabilmesi amacıyla İller Bankası A.Ş'den 50 milyon lira kredi tahsis talebi oy birliğiyle kabul edildi.





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