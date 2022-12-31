Turizm kenti Antalya'da yılbaşı için trafik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Antalya'da, yılbaşı dolasıyla havadan ve karadan trafik denetimlerini artıran polis ekipleri, 20 kilometreye kadar görüntü alabilen helikopterle kurallara uymayan sürücülere göz açtırmıyor.

Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve turistik mekanları, lüks tesisleriyle yılbaşında da çok sayıda yerli ve yabancı turistin tatil yapacağı Antalya'da tedbirler artırıldı.

Vatandaşların ve turistlerin huzur içinde yeni yıla girmesi, trafikte yoğunluk oluşmaması ve güvenli ulaşım için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, belirli bölgelerde kontrol noktaları oluşturdu.

Kentte karadan yürütülen trafik kontrollerinin yanı sıra dron ve helikopterle havadan yapılan denetimler de artırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının Antalya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevlendirdiği helikopterle kural ihlali yapan sürücüler anında tespit ediliyor.

Emniyet teşkilatının "kartal gözü" olarak da bilinen, gece gündüz görüntü tespiti yapma kabiliyetine sahip özel donanımlı helikopterin, yılbaşı dolayısıyla yaptığı uçuşa Anadolu Ajansı (AA) ekibi de katıldı.

Antalya Havalimanı'ndan havalanan helikopter, özellikle yılbaşında trafik yoğunluğunun artması beklenen Antalya-Alanya kara yolu, Manavgat-Serik ve Antalya-Serik kara yolu ile sahillerde denetim yaptı.

Trafik kurallarını ihlal eden sürücüler, yüksek teknolojili termal kameralarla belirlenerek, kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Bu noktalarda durdurulan sürücülere gerekli cezalar uygulandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren helikopterli denetimde emniyet kemeri takmayan 47, seyir halinde cep telefonuyla konuşan 13, aracında cam filmi takılı 2, sürekli banketleri kullanmaktan 3, branda çekmemekten bir, trafik düzeniyle ilgili kural ve yasaklara uymayan bir olmak üzere toplam 67 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

- "Vatandaşların yeni yıla huzurlu girmesi için seferber olduk"

Helikopterden denetime katılan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Önder Kavak, AA muhabirine, yeni yıla Antalya'da gireceklerin huzuru için adeta seferber olduklarını söyledi.

Trafikteki yol kullanıcılarının güvenli seyredebilmesi için takviye ekiplerle ek tedbirler aldıklarını vurgulayan Kavak, oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı havadan ve karadan denetim planlandıklarını ifade etti.

Kavak, helikopterdeki yüksek çözünürlüklü kamerayla kara yollarında sağ şeritte ve bankette uygunsuz beklemeler, cep telefonu ve ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, hatalı sollama, makas atma, yakın takip, emniyet kemeri takmama gibi kural ihlallerini tespit ederek, yer ekiplerine bildirdiklerini kaydetti.

Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda helikopterden kontrolleri yaparak, herhangi sıkışıklık olması durumunda sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdiklerini aktaran Kavak, şöyle konuştu:

"Şehrimize gelecek vatandaşlarımızın yola çıkamadan önce mutlaka yol ve hava durumunu kontrol etmelerini, mümkünse kış lastiği kullanmalarını, araçlarında zincir bulundurmalarını tavsiye ediyoruz. İster toplu taşıma araçlarıyla ister kendi araçlarıyla gelsinler sürüş esnasında mutlaka emniyet kemerini takmalarını, hız ihlali yapmamalarını, alkollü araç kullanmamalarını istiyoruz. Haftada üç, dört defa havadan helikopterli denetim yaparak, kural ihlallerinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Denetimlerin çok faydasını görüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.