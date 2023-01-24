Alanya'da dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, kamyonetin dereye yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

G.H. (22) yönetimindeki 07 AEZ 736 plakalı kamyonet, Karakocalı Mahallesi Gökbel Yaylası yolunda dereye yuvarlandı.

Kazada, sürücünün yanı sıra araçtaki H.C. (21), C.C. (21), A.K. (22) ile A.C. (18) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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