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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da adliye çıkışındaki silahlı saldırı davasında karar

AA

Antalya'da adliye çıkışındaki silahlı saldırı davasında karar

ANTALYA (AA) - Antalya'da boşandığı eşinin kardeşini adliye çıkışında silahla yaralayan sanığa 27 yıl 6 ay, ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşına ise 30 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Onur D. ve arkadaşı Ramazan A. ile tutuksuz sanık Ayfer D. katıldı.

Taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmaya tekerlekli sandalyeyle gelen sanık Onur D. eski kayınpederi Süleyman A. tarafından vurulduktan sonra hakkında çıkan olumsuz haberleri görünce sinirlendiğini öne sürdü.

Hakkında "koca müsveddesi" şeklinde konuşmalar yapıldığını iddia eden sanık, "Çocuğumun yüzünü açık bir şekilde haberlere verip para topladılar. Sonra da mahallede 'erkekliği bitti' şeklinde konuşmalar yapılmış. O gün öldürmeye gitmedim. İsteseydim kafalarına vururdum. Bacağına ateş ettim. Pişmanım, tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Sanık Ramazan A. da arkadaşı Onur D'yi çocuğunu görmek istediği için adliyeye götürdüğünü öne sürerek, "Onur'un üzerinde silah olduğunu bilmiyordum. Hiçbir suçum, günahım yok. Bu olayın hiçbir yerinde yokum." dedi.

Onur D'nin tutuksuz yargılanan annesi Ayfer D. ise olay anında başka yerde olduğunu ileri sürerek, "Adliyenin arka kapısından çıksaydım bu olaya mani olurdum. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Onur D'yi, Bilal A. ve Süleyman A'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Onur D'nin Süleyman A. tarafından daha önce silahla vurulması nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulayan mahkeme heyeti, cezaları ayrı ayrı 11 yıl 3 aya düşürdü. "Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma" suçundan da 5 yıl hapis cezası alan Onur D'nin cezası 27 yıl 6 ay oldu.

Sanık Ramazan A'yı Bilal A. ve Süleyman A'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüse iştirak" suçundan ayrı ayrı 15 yıl olmak üzere toplamda 30 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, cezada herhangi bir indirim uygulamadı.

Heyet, sanık Ayfer D'nin ise beraatine hükmetti.

- Olay

Serik ilçesinde 30 Aralık 2021'de Güllü A. (25), ailesiyle yaşadığı eve gelen eski eşi Onur D'nin (25) açtığı ateşle yaralanmıştı. Sesleri duyarak dışarı çıkan Güllü A'nın babası Süleyman A. ise silahla peşinden gittiği Onur D'yi ateş ederek yaralamıştı.

Olayla ilgili 5 Nisan 2022'de Antalya 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşması sonrası adliye çıkışında, tekerlekli sandalyedeki Onur D, eski eşi Güllü A, onun babası Süleyman A. ve kardeşi Bilal A. ile Kübra A'ya silahla ateş etmiş, saldırıda Bilal A. ayağından yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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