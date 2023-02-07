Serik'te dereye düşen otomobilde sıkışan sürücüsü kurtarıldı

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ANTALYA (AA) - Serik ilçesinde dereye düşen otomobilde sıkışarak yaralanan sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Mustafa Camgöz'ün kullandığı 07 AKV 287 plakalı otomobil, Karadayı Mahallesi Ova mevkisinde yoldan çıkarak dereye devrildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Camgöz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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