Antalya'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi
Antalya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Antalya'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.
Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.
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