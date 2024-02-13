Antalya'da şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.

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