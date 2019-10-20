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Sadece bir tanesi günde 6 kilo süt veriyor Antalya'da süt verimi oldukça yüksek olan Halep keçisine ...

İHA

Antalya'da günde 6 kiloya kadar süt verebilen Halep keçisine talep artıyor. Keçi yetiştiricisi Hacı Mahmut Demir, Türkiye'de az görülen keçilerinden oldukça iyi verim aldığını belirterek, keçi sayısını artırmak istediğini söyledi.

Sadece bir tanesi günde 6 kilo süt veriyor Antalya'da süt verimi oldukça yüksek olan Halep keçisine talep artıyor Hacı Mahmut Demir: "Günde bir tanesinden 4 ile 6 kilo arasında süt alıyoruz" Veteriner Hekim Şenol Manis: "Süt verimi iyidir, et bakımından da zayıf gibi görünse de eti sıkıdır"

Antalya’da günde 6 kiloya kadar süt verebilen Halep keçisine talep artıyor. Keçi yetiştiricisi Hacı Mahmut Demir, Türkiye'de az görülen keçilerinden oldukça iyi verim aldığını belirterek, keçi sayısını artırmak istediğini söyledi.
Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan Hacı Mahmut Demir, süt veriminin fazla olmasından dolayı tercih edilen ancak çok az sayıda bulunan Halep Şami keçisi yetiştiriyor. Kardeşi Yasin Demir ve ailesi ile Kurşunlu Mahallesi'nde kurdukları Kavi adlı çiftlikte zor şartlar altında Halep keçisi ırkını yaşatmak ve sayılarını arttırmak istediklerini söyleyen Demir, üretmek isteyenlere de Halep keçisi temin ediyor. Halep keçisi ırkının Antalya’da olmadığını ve çok talep gördüğünü belirten Demir, “Antalya bölgesinde olmadığını düşündük ve temin ettik. Antalya'da çok talep var. Özellikle süt için almak isteyen arkadaşlar çok. Sütü bol yağlı bir hayvan. Sütünde, peynirinde ve yoğurdunda koku yok. Antalya bölgesinin hava şartları uygun olduğu için bu hayvanları üretmeyi tercih ettik. Günde bir tanesinden 4 ile 6 kilo arasında süt alıyoruz. Bu hayvanlar bizim için çok büyük bir avantaj. İlk doğumu ikiz gerçekleştiriyor, üçüz, dördüz olabiliyor. Üremesi daha kolay” şeklinde konuştu.

"Sütü için alanlar daha çok"
Halep keçisinin süt için daha çok tercih edildiğini anlatan Demir, “Sütü için alanlar daha çok. 56 yaşlarına kadar iyi bakılırsa 7 yaşına kadar süt verimleri yüksek. Sonrasında adaklık yapılabilir, kurbanlık olarak ya da eti için kesilir. Üretimini yapıyoruz. Bölgede talep çok. Oğlak ve anaç satışımız var” dedi.
Keçilerin bakımına özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Demir, “Bu hayvanlar evcil olduğundan yayılım için çok uzak yerlere gidemiyor. O yüzden yılda bir tırnak bakımı gerekiyor. Diğerlerine göre bu hayvanların bakımda daha çok üstünde durmamız gerekiyor. Bakım ne kadar güzel olursa daha çok verim alıyoruz” diye konuştu.
Halep keçilerinin bakımını yapan Veteriner Hekim Şenol Manis ise, "Tırnak bakımı hayvanın beslenmesinden, kondisyon, kilo artışı, süt veriminde etkili bir bakımdır. Tırnak bozuk olduğunda arazide yürüyerek güdümü, beslenmesi sıkıntı olur. Ayrıca kilo artışında sorun olur. Normal hayatını sürdüremez. Topallamasıyla, tökezlemesiyle arazide uyum sağlayamaz. Sürekli dışarıda olsa kayalıklarda tırnakları temizlenir. Bu tür kapalı işletmelerde sürekli kapalı kaldığı için tırnakları düzgün uzamıyor. Bu da yürüyüş bozukluklarına neden oluyor” dedi.
Halep bölgesinde ürediği için Halep keçisi olarak bilinmesine karşın Yörük Türk boylarında da aynı cins keçilerden bulunduğunu ifade eden Manis, Halep keçi ırkının Honamlı olarak bilinen keçi ırkına benzerliğine değindi. Manis, “Honamlı keçisi de Honamlı Yörükleri'nden gelme isimdir. Halep de eski Türk boylarından gelme isimdir. Melezleme yöntemiyle elde edilmiş bir ırktır. Bu ırklarda uzun kulak yapısı, değişik burun ve ağız yapısı ilk göze çarpan uzuvlarıdır. Süt verimi iyidir, et bakımından da zayıf gibi görünse de eti sıkıdır” şeklinde konuştu.
Ailenin küçük bireyleri de Halep keçisi sütü ile besleniyor. Şifanur ve Menesse Nur keçileri çok sevdiklerini, süt ve yoğurdunu severek yediklerini söylediler.

ANTALYA

20 Ekim 2019 Pazar

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