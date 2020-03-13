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Kanser tedavisi gören Havvanur'un hayali gerçek oldu

DHA

Kanser tedavisi gören Havvanur'un hayali gerçek oldu


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da kanser tedavisi gören Havvanur Aydın'ın (14) hayali gerçek oldu. Hastaneden taburcu olan Aydın, hep binmek istediği polis aracıyla evine götürüldü.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 5 yıldır kanser tedavisi gören Havvanur Aydın, 4 ay önce ameliyat oldu. Aydın'ın hastanede tedavisi sürerken, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde gitar dersi aldığı hocası Hayri Poyraz kendisini sık sık ziyaret etti. Aydın, hocasına polis olmak istediğini ve polis arabasına binmek istediğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Poyraz, küçük kızın bu isteğini Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine iletti.
Aydın'ın isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri, bir sürpriz yaptı. Polis ekibi, küçük kızın taburcu olacağı gün ekip arabasıyla hastane kapısına geldi. Kapıdan çıkan Aydın'ı önce gitar kursundan arkadaşları ve hocası karşıladı. Arkadaşlarını görünce mutlu olan Aydın'a, hocası Poyraz sürprizi olduğunu söyleyerek polis aracını gösterdi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Aydın, hocasıyla birlikte polis aracına bindi. Polis ekibi, Aydın'ı Yüksekalan Mahallesi'ndeki evine götürdü.
Kapıda annesinin karşıladığı Aydın, çok mutlu olduğunu ve hayalinin gerçekleştiğini söyledi. Aydın, "Bugün benim için çok güzel bir gün çünkü 4 ayın ardından hastaneden çıktım. Polis arabasıyla eve geldiğim için çok mutlu oldum. Hayalim polis veya asker olabilmekti, ancak yaşadığım hastalık nedeniyle yapamayacağım. Bundan dolayı hep özeniyordum. Çok farklı bir duygu yaşadım, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Hayri Poyraz, "Havvanur 4 aydır burada ve bu sürede 2 ağır ameliyat geçirdi. Bugün öğrencilerimle birlikte Havvanur'a destek olmak için buraya geldik. Benden bir ricası vardı. Polis arabasına binmek istediğini söyledi. Ben de müdürümüzden rica ettim o da bizi kırmadı. Tabi tedavisi devam ediyor, her gün hastaneye gidip gelecek" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-03-13 09:04:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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