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43 yılda topladığı 7 binden fazla materyalle Türk Folklor Müzesi açtı Antalyalı girişimci Mustafa Kavasoğlu'nun kurduğu müzede mutfak gereçleri, yöresel kıyafetler, tartı aletleri, tarım araç ve gereçleri, savaş ve müzik aletleri yer alıyor

İHA

43 yılda topladığı 7 binden fazla materyalle Türk Folklor Müzesi açtı Antalyalı girişimci Mustafa Kavasoğlu'nun kurduğu müzede mutfak gereçleri, yöresel kıyafetler, tartı aletleri, tarım araç ve gereçleri, savaş ve müzik aletleri yer alıyor

Antalya’nın Akseki ilçesi Sarıhacılar Mahallesi'nde Mustafa Kavasoğlu tarafından 2015 yılında açılan Türk Folklor Müzesi'nde 7 binden fazla materyal sergileniyor.
Yerli ve yabancı turistlere milli ve kültürel değerlerin tanıtıldığı müzenin Türkiye'deki önemli Türk Folklor Müzesi örneklerinden olduğunu söyleyen Mustafa Kavasoğlu, 2 katlı müzede 7 bin civarında materyalin yer aldığını ifade etti. Kavasoğlu, “Müze birkaç bölümden oluşuyor. Açık alanda tarım aletleri var. Bahçe bölümümüzde mesleklerle ilgili materyaller mevcut. Ana binamızda ise silahlar, mutfak eşyaları, özel zati kullanım eşyaları, Türkiye’de kullanılan müzik aletleri, radyolar, radyo teypler, telefonlar, silahlar, giysiler ve halk kültürünü anlatan yün dokuma tezgahlarından tutun da her türlü meslek aletleri var. Yine tavan işlemeleri, kapılar, hayvancılıkla ilgili malzemeler, hayvan tuzakları, silah üretiminde kullanılan malzemeler, barut üretiminde kullanılan malzemeler, dolayısı ile küçük bir Anadolu coğrafyasını, Türk tarihini müzemizde görebilirsiniz” dedi.

43 yıllık birikim
Müzedeki materyallerin 43 yıllık birikim olduğunu söyleyen Kavasoğlu, “Bu müzenin materyallerini 1978 yılında toplamaya başladım. Tabii ki bugün itibarı ile tam 43 yıl oldu. Müzede yakın tarihimizin etnogratif objelerini görebileceğiniz gibi tarihi 3 bin yıla kadar dayanan Roma dönemine ait küplerini de görebilirsiniz” dedi.
Müzede kaşıkçılık yapımından ekmek yapımı ile ilgili malzemeler, değirmen malzemeleri, semercilik ile ilgili malzemeler, çok maksatlı küpler, teraziler, çan yapımı, çarık yapımı, demirci aletleri, kalaycı malzemeleri, yün çıkrıkları, urgan çıkrıklıkları, marangoz aletleri gibi aklınıza gelebilen her türlü malzemelerin görülmesi mümkün.

3 bin yıllık küp
Balı ve peyniri ile meşhur olan Akseki’nin Çimi köyünden bir kişinin atalarından kalan ve zamanında bal koydukları küpü müzeye hediye ettiğini söyleyen Kavasoğlu, “Çimi köyü peyniri ve balı ile ünlü bir köyümüz. Bu tarihi küp Çimi köyünde bal küpü olarak kullanmışlardır. Bal küpü müzeyi ziyarete gelen arkeologların dikkatini çekti. Bu küpün 23 bin yıllık bir küp olduğunu ve Roma döneminden kalan bir küp olduğunu tespit ettiler. Müzeden geldiler, tescillediler ve tekrar bize zimmetlediler” dedi.
Bölge Yörük bölgesi olduğu için Anadolu’daki Yörük giysilerini de sergilediklerini hatırlatan Kavasoğlu, "Akdeniz, Ege, Marmara Bölgesi ve Trakya Bölgesi Yörük giysilerini sergiliyoruz. Aralarında ise Anadolu’da bindallı denilen yani gelinlikler ve takılar mevcut. Türkiye’de kullanılan müzik aletlerinin sergilendiği bölümde kaval, dilsiz kaval, zurna, kaba zurna, klarnet, kanun yani Türkiye’de halk kültürünün şarkıları ile türküleri ile icra edildiği müzik aletleri, onlarca radyo, radyo teyp ve gramofonlar ile ülkemizde kullanılan saat çeşitleri mevcut" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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