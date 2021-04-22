Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 36. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 22’lik skorla sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Jefferson sağdan topu içerideki Muhammet’e ortaladı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona’yı geçerek fillere gitti. 01

13. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan içeriye kale dibine kadar sürdüğü topu sağdaki Babacar’a verdi. Babacar’ın vuruşunda top auta gitti.

18. dakikada Salih’in kullandığı köşe vuruşunda yükselen Mustafa Pektemek kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 11

22. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza alanı sağından şansını deneyen Babacar’ın topu kaleciden geri döndü. Seken topu Mustafa röveşatayla tamamladı ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

41. dakikada Gaziantep FK orta alanda kazanılan topla karşı atağa çıktı. Ceza sahası içinde sol kanatta topla buluşan Alexandru yerden içeri çevirdi. Kale önünde Muhammet'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 12

44. dakikada Salih ceza sahası dışında sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta içeriye ortaladı. Savunma arkasına sızan Caulker, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 22



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Erdinç Sezertam xx, Samet Çavuş xx

Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xx, Juanfran xx, Francois Moubandje xx, Giorgos Tzavellas xx, Berkan Kutlu xx, Davidson xx, Manolis Siopis xx, Salih Uçan xx, Mustafa Pektemek xx, Khouma Babacar xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Damian Kadzior, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Tayfur Bingöl, Adam Bareiro

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Papy Djilobodji xx, Roderick Miranda xx, Alin Tosca xx, Alexandru Alexandru xx, Jefferson Nogueira xx, Amedej Vetrih xx, Pawel Olkowski xx, Kevin Mirallas xx, Muhammet Demir xx, Nouha Dicko xx

Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Oğuz Ceylan, Ulaş Zengin, Mirza Cihan, Osama Rashid, Andre Sousa, Zvonimir Kozulj, Bilal Başacıkoğlu, Furkan Soyalp, Kenan Özer

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Goller: Muhammet (dk. 6 ve dk. 41) (Gaziantep FK), Mustafa Pektemek (dk. 11), Caulker (dk. 44) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Giorgos Tzavellas (Alanyaspor), Kevin Mirallas (Gaziantep FK)

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