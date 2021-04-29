Hasan Çavuşoğlu: "UEFA Kupası hedefimiz var"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasan Çavuşoğlu: "UEFA Kupası hedefimiz var"

İHA

Hasan Çavuşoğlu: "UEFA Kupası hedefimiz var"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bazılarının küme düşmeme hedefi var, bazılarının şampiyonluk hedefi var, bazılarının ise UEFA Kupası hedefleri var. Bizde o takımlardan biriyiz" dedi.
Süper Lig'in 38. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 00 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çekişmeli ve güzel bir maç olduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, "Bir tarafta şampiyonluğa oynayan bir Fenerbahçe, diğer tarafta ise 5’incilik, 4’üncülük kovalayan bir Aytemiz Alanyaspor. Hava güzeldi, zemin futbol oynamaya çok müsaitti ve çok güzel bir maç oldu. Tabii her iki takımda kazanmayı arzu ederdi. Gördüğünüz gibi 3 tane top direkten döndü ki kısmet olmadı. Rakip bir kişide eksik kalınca bizim oyun direncimiz biraz daha arttı ama çok güzel bir maç oldu. Her iki tarafın futbolcularını da sahadaki mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Güzel bir izlendiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Gelecek senede planlarımız olacak"
Alanyaspor’un hedeflerinin sorulması üzerine Başkan Çavuşoğlu, şu yanıtı verdi:
"Bizimle birlikte başka takımlarda var 5’incilik kovalayan. Tabii daha önemli finalde de 3 maçımız var. Rakiplerimizin ligin sonunda oynayan takımlar olması da önem arz ediyor. Onlar için de, bizim için de. Bazılarının küme düşmeme hedefi var, bazılarının şampiyonluk hedefi var, bazılarının ise UEFA Kupası hedefleri var. Biz de o takımlardan biriyiz. Biz bu lige çıktığımız 5 yıldan bu yana üzerine koyarak ilerliyoruz. Öncelikli hedefimiz bir ilçe takımı olarak Süper Lig’de kalıcı bir Alanyaspor oluşturmak. Şu ana kadar onu oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Tabii her zaman ilk 10’un içerisinde en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Şu anda Hatay ile aynı puandayız. Önümüzde 3 maç var. Gelecek sene de planlarımız olacak. Giden oyuncularımız olur her takımda olduğu gibi gelen oyuncularımız olur. Bir sistemimiz var ve onu değiştirmeden ilerlemek istiyoruz ve böyle ilerleyeceğiz inşallah. Yönetim olarak 10 yılı bitirdik. Bir istikrar yakaladık. Türkiye Süper Ligi’ne her zaman renk kattığımızı düşünüyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz inşallah."

"Dedikodular bitmez"
Anadolu takımlarının şampiyonluğa oynayan takımlar arasındaki maçlarda farklı iddialar ortaya atıldığı yönündeki soruya da yanıt veren Çavuşoğlu, "Herkes bir yerlere yamanmak istiyor. Kaybeden ve kazananlar arasında eleştiriler oluyor. Bu tür olaylar hiçbir zaman bitmez. Bizim en büyük kaybımız Türk futbolunda budur. Herkes kazanmak ve para kazanmak için oynar. Çünkü bir galibiyet parası önemli bir para ve futbolcuların alacağı prim önemlidir. Onun için bazı hedefi olan takımların amacına ulaşamadığı zaman mutlaka bir yerler de bu tarz şeyler olacak. Bu tür durumlara da yapacak hiç bir şey yok. Böyle gelmiş böyle gidiyor ama biz Aytemiz Alanyaspor olarak hangi takımla oynadığımızın önemi yok. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Bütün takımlar keza bunun için çıkar. Onun için bu dedikodular bitmez. Ayrıca taraftarlarında büyük takımlardan şampiyonluk beklentisi var. Onların da tabii eleştirileri olacak, bunlar normaldir" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Herkes para kazanmak için oynar
YEREL HABERLER Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu: Herkes para kazanmak ...
Sokak köpeğine bıçakla saldırdılar, öldüremeyince ateş açtılar
YEREL HABERLER Sokak köpeğine bıçakla saldırdılar, öldüremeyince ...
Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı 
YEREL HABERLER Kadın Futbol Ligi'nde çeyrek final maçları ...
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 0-0
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe: 0-0
Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
Kadın Futbol Ligi'nde Fatih Vatan Spor ile Fomget Gençlik ve Spor yarı finale çıktı
YEREL HABERLER Kadın Futbol Ligi'nde Fatih Vatan Spor ile Fomget ...
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (EK FOTOĞRAFLAR)
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe (FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç ...
Antalya'da kısıtlama öncesinde yoğunluk, sonrasında sessizlik
YEREL HABERLER Antalya'da kısıtlama öncesinde yoğunluk, sonrasında ...
Yeraltı kablolarını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Yeraltı kablolarını çalan 3 şüpheli gözaltına alındı
Korkuteli’nde mahallenin ismi değişti
YEREL HABERLER Korkuteli’nde mahallenin ismi değişti
2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip iki aracı biçti: 2 yaralı Tadını çıkartamadığı aracının çekici ile kaldırılmasını üzülerek izledi Olay yerine gelen kamyonet sürücüsünün kızı babasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu 2 saat önce aldığı araç hurdaya çıktı Lüks cipin de karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 2 saat önce satın alınan kamyonet karşı şeride geçip ...
Şüpheli kamyonetten kaçak akaryakıt çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli kamyonetten kaçak akaryakıt çıktı
Doğum günü alışverişine giderken kazada öldü; oğlu ve 4 yakını yaralandı
YEREL HABERLER Doğum günü alışverişine giderken kazada öldü; oğlu ve ...
Yerleşik yabancılar dünya evine kapanarak girdiler Yerleşik Ukrayna vatandaşı Sultan Marar: “Planlamamızda böyle bir şey yoktu. Evlenip balayına geçmek istiyorduk”
YEREL HABERLER Yerleşik yabancılar dünya evine kapanarak ...
Alanya’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Alanya’da uyuşturucu operasyonu
Antalya'da hortum; sera yıkıldı, fideler zarar gördü
YEREL HABERLER Antalya'da hortum; sera yıkıldı, fideler zarar gördü
Büyükşehir sağlık çalışanlarına elma dağıttı
YEREL HABERLER Büyükşehir sağlık çalışanlarına elma dağıttı