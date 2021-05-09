Başkan Yücel’den Ahmet bebeğin annesine anneler günü sürprizi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yücel’den Ahmet bebeğin annesine anneler günü sürprizi

İHA

Başkan Yücel’den Ahmet bebeğin annesine anneler günü sürprizi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Anneler Günü vesilesiyle bebeği için verdiği mücadeleyle örnek olan ve herkesin takdirini toplayan Pınar Çaltı ve ailesini ziyaret etti.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Anneler Günü’nde, SMA tip 2 hastası olan ve yaşam mücadelesi veren Ahmet bebeğin annesi Pınar Çaltı’yı ziyaret etti. Çaltı ailesini evinde ziyaret eden Başkan Yücel, Ahmet bebek ve ablası Beril’e oyuncak hediye ederken, anne Pınar Çaltı’ya Anneler Günü münasebetiyle çiçek takdim etti.

Başkan Yücel: “Valilik izninin ardından bağışlar hız kazanacaktır”
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ahmet bebeği sağlığına kavuşturmak adına Alanya’nın tek yürek olduğunu belirterek şunları söyledi: “Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, Ahmet’imizin minik bedenine sığdırdığı büyük mücadele ile sağlığına kavuşacağına inanıyorum. Alanya halkının destekleri ile yardım kampanyasının yüzde 40’ı tamamlandı ve bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Valilik izni de çıktı. Bu izinle birlikte bağış konusunda daha hızlı sonuç alacağımıza inanıyorum. Alanya halkının ve ülke genelinde tüm insanların duyarlı davranarak Ahmet bebeğe destek olmasını bekliyoruz. Destek olan herkese de teşekkür ediyorum. İnşallah, gelecek Anneler Günü’nde Ahmet’imizin sağlıkla koşup oynadığını görürüz. Verdiği mücadeleyle bizlere örnek olan Pınar hanım başta olmak üzere bütün annelerimizin bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meyve yüklü kamyon devrildi, şoför öldü
YEREL HABERLER Meyve yüklü kamyon devrildi, şoför öldü
Kaş Kınık Hali Projesi 3 hali tek çatı altında toplayacak
YEREL HABERLER Kaş Kınık Hali Projesi 3 hali tek çatı altında ...
Üniversitelilerden kadına şiddet filmi
YEREL HABERLER Üniversitelilerden kadına şiddet filmi
Antalyalı avukat gözyaşları içinde uyardı: "Korona beni kızımdan koparacaktı, bu hastalık gerçek, toplumu yanıltmasınlar" Takviye akupunktur tedavisine cevap verdi, hayata yeniden tutundu
YEREL HABERLER Antalyalı avukat gözyaşları içinde uyardı: "Korona ...
Balon balığı alımları bayramdan sonra başlıyor
YEREL HABERLER Balon balığı alımları bayramdan sonra başlıyor
Kadın emeği, e-ticaret ve mağazalarda yer alacak
YEREL HABERLER Kadın emeği, e-ticaret ve mağazalarda yer alacak
Yürüyüşe çıktığı kanyonda kaybolan turisti jandarma kurtardı
YEREL HABERLER Yürüyüşe çıktığı kanyonda kaybolan turisti jandarma ...
Bir grup genç kavgaya tutuştu; görüntüleyen kişi 'Savaş başlasın' dedi
YEREL HABERLER Bir grup genç kavgaya tutuştu; görüntüleyen kişi ...
Gençlerin uçan tekmeli kavgasını çekti, sözleriyse pes dedirtti Sokak ortasında birbirlerine saldıran gençleri cep telefonuyla kaydeden kişinin, 'Savaş başlasın. Vurun, öldürün, parçalayın' sözleri pes dedirtti
YEREL HABERLER Gençlerin uçan tekmeli kavgasını çekti, sözleriyse ...
Boya kovasına ellerini batırıp caminin duvarlarını el izleriyle doldurdu Cami imamının şikayetçi olduğu genç, ‘Kimse birbirine selam vermiyordu” diyerek kendini savundu Cami İmamı Ümmet Akbaş: “Cuma namazından sonra da uyardık, yatsı namazından sonra da. Sabah namazına bir geldik, komple her yeri böyle boyamış”
YEREL HABERLER Boya kovasına ellerini batırıp caminin duvarlarını el ...
Kayıp İtalyan turist jandarma tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Kayıp İtalyan turist jandarma tarafından kurtarıldı
2. Lig: Serik Belediyespor:3- Mamakspor:0
YEREL HABERLER 2. Lig: Serik Belediyespor:3- Mamakspor:0
Serik Belediyespor - Mamakspor: 3-0
YEREL HABERLER Serik Belediyespor - Mamakspor: 3-0
Antalya'da 1.5 metrelik yılan iş yerine girmeye çalıştı
YEREL HABERLER Antalya'da 1.5 metrelik yılan iş yerine girmeye ...
DTO Antalya Şube Başkanı Çetin, "Antalya'daki yasak, Muğla'da neden yok"
YEREL HABERLER DTO Antalya Şube Başkanı Çetin, "Antalya'daki yasak, ...
Caminin bahçe duvarını avuç içiyle boyadı, gözaltına alındı
YEREL HABERLER Caminin bahçe duvarını avuç içiyle boyadı, gözaltına ...
Kepez ve Aksu’da mobil konser coşkusu
YEREL HABERLER Kepez ve Aksu’da mobil konser coşkusu
Alanya Belediye Başkanı Yücel'den pazar denetimi
YEREL HABERLER Alanya Belediye Başkanı Yücel'den pazar denetimi
Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, pazar denetiminde
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, pazar denetiminde
Talasemi hastalarından kan bağışı çağrısı
YEREL HABERLER Talasemi hastalarından kan bağışı çağrısı
Amatör balıkçı, ağa takılan Caretta Caretta’yı ‘gülüm, bir tanem’ diyerek kurtardı
YEREL HABERLER Amatör balıkçı, ağa takılan Caretta Caretta’yı ...
Yerleşik Rusların akın ettiği pazarda metrelerce HES kuyruğu Kuyruk havadan görüntülenirken, pazara rağbet büyük oldu
YEREL HABERLER Yerleşik Rusların akın ettiği pazarda metrelerce HES ...
Doğu ve Güneydoğu'da son 50 yılın en düşük yağışları
YEREL HABERLER Doğu ve Güneydoğu'da son 50 yılın en düşük yağışları
Kilosu 60 kuruşa düşen salatalık, pazarda 8 liradan alıcı buldu
YEREL HABERLER Kilosu 60 kuruşa düşen salatalık, pazarda 8 liradan ...