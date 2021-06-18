MATSO Başkanı Güngör: “Yapılandırılan krediler olumsuz kayıt olarak işlenmemeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MATSO Başkanı Güngör: “Yapılandırılan krediler olumsuz kayıt olarak işlenmemeli”

İHA

MATSO Başkanı Güngör: “Yapılandırılan krediler olumsuz kayıt olarak işlenmemeli”

MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, hükümetin salgın nedeniyle zorda kalan işletmelere kredi yapılandırılması imkanı sunduğunu hatırlatarak, " Bankalarca yapılacak yapılandırmalar için olumsuz kayıt oluşmaması ve bu durumda yeni krediye erişimimizde olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle Bankalarca yapılan her türlü yapılandırmaların kayıtlara yapılandırma olarak geçmemesi ve bankalarca olumsuz olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir” dedi.
Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) “Meslek Komite Başkanları Aylık Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör başkanlığında gerçekleşen toplantıya Meslek Komitesi Başkanları ile genel sekreter Halil İbrahim Altıparmak katıldı. Toplantıda ekonomik gelişmeler değerlendirilerek tüm sektördeki üyelerden gelen taleplerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde ilgili mercilere iletilmesi kararlaştırıldı.
MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, oda olarak çok sayıda çalışmaya imza attıklarını belirterek, bu çalışmaları komite başkanları, meclis üyeleri ve oda organları ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden Başkan Ahmet Boztaş ile birlikte MATSO ailesi olarak çok güzel hizmetler yaptıklarını hatırlatan Başkan Seydi Tahsin Güngör, “Merhum başkanımıza bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. MATSO olarak ekip arkadaşları olarak merhum başkanımızla birlikte çok güzel hizmetler yaptık. Siz değerli komite başkanlarımız ve diğer organlarda görev alan arkadaşlarımıza çalışmalardaki katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız tüm organlarımızda görev alan ekip arkadaşlarımızla aynı kararlılıkla bundan sonrada sürdüreceğiz” dedi.

Sicile olumsuz yansımasın
Başkan Güngör, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgınının dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomiyi oldukça etkidiğini belirterek “Özellikle turizm ve hizmet sektörü diğer sektörlere göre oldukça fazla etkilenerek kentimizde faaliyet göstermekte olan birçok üyemiz Bankalar nezdindeki kredi taksitleri ödemekte zorlanmaktadırlar. Aynı zamanda salgının etkilerinin tamamen sona ermesi ile birlikte de özellikle turizm ve buna bağlı sektörlerde güzel günleri göreceğimize olan umutlarımız devam etmektedir. Salgının olumsuz etlilerini en aza indirmek noktasında Hükümetimizin destekleri ile özellikle yeni krediye erişim, mevcut kredilerin yeniden yapılandırılması imkanları sunulmuştur. Ancak yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilerek ödeme alanları oluşturulan krediler gerek bankanın kendi kayıtlarında gerekse de memzuç ve kurumsal KKB kayıtlarında yapılandırma olarak görülerek olumsuz kayıt oluşmakta ve bu durumda yeni krediye erişimimizde olumsuz olarak değerlendirilebilmektedir. Bu nedenle Bankalarca yapılan her türlü yapılandırmaların kayıtlara yapılandırma olarak geçmemesi ve bankalarca olumsuz olarak değerlendirilmemesi hususlarını ivedi bir şekilde talep etmekteyiz” diye konuştu.

Krediler faizsiz ötelenmeli ve yeni krediler sağlanmalı
Üyelerden gelen taleplerden birinin de salgın döneminde alınan tüm kredilerin faizsiz bir şekilde ötelenmesi olduğunun altını çizen Güngör, “Bölgemizde faaliyet gösteren firma ve işletmelerin büyük çoğunluğu ya doğrudan ya da dolaylı olarak turizm ile ilişkilidir. Kentimizin turizm kenti olması nedeniyle salgın nedeniyle 2020 yılında turizmde yaşanan sıkıntılar nedeniyle bölgemiz firmaları da ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşamıştır. 2021 yılında da salgının devam etmesiyle bu sıkıntıları yaşamaya devam etmektedir. Bunun sonucunda bölgemizde faaliyet gösteren firma ve işletmelerde yaşanan yüksek ciro kayıpları, kamuya olan Vergi ve SGK ve benzeri ödemeler ile kredi ve finans kuruluşlarına yapılacak olan borç ve kredi ödemelerini yapamayacak duruma gelmişlerdir. Bu nedenle tüm kredilerin faizsiz bir şekilde ötelenmesi ve sicile bakılmaksızın yeni kredilerin sağlanmasını talep ediyoruz” dedi.

Turizm bölgelerindeki işletmelerin talepleri
Başkan Seydi Tahsin Güngör, Turizm bölgelerinde faaliyet gösteren işyerinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün ve saatlerde işyerlerin açık olması ile ilgili üyelerden yoğun taleplerin geldiğini belirterek gelen talepler için ilgili mercilere çok sayıda girişimlerde bulunduklarını ve bulunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tır kamyoneti sürükledi: 3 yaralı Kavşakta kontrolsüz geçiş faciayla sonuçlanıyordu
YEREL HABERLER Tır kamyoneti sürükledi: 3 yaralı Kavşakta kontrolsüz ...
Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 ...
Bakan Çavuşoğlu'nun ikili görüşmeleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi (GDAÜ) ve Antalya Diplomasi Forumu” çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu'nun ikili görüşmeleri Dışişleri ...
ATSO Başkanı Çetin: "Macaristan ile ekonomik ilişkilerimizi yukarı taşımalıyız "
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin: "Macaristan ile ekonomik ...
Havuzda boğulma tehlikesi geçiren İsrailli çocuk kurtarılamadı
YEREL HABERLER Havuzda boğulma tehlikesi geçiren İsrailli çocuk ...
Duru'nun ölümü sonrası babaya tehdit, tanıklara baskı iddiası/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Duru'nun ölümü sonrası babaya tehdit, tanıklara baskı ...
Kaçak avcılar fotokapana yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak avcılar fotokapana yakalandı
TUYED'in yeni başkan Haluk Özsevim oldu
YEREL HABERLER TUYED'in yeni başkan Haluk Özsevim oldu
Su altındaki 45 tonluk tank dalış turizminin gözdesi oldu
YEREL HABERLER Su altındaki 45 tonluk tank dalış turizminin gözdesi ...
Konyaaltı’nda tiyatro oyunculuğu eğitimleri
YEREL HABERLER Konyaaltı’nda tiyatro oyunculuğu eğitimleri
Duru'nun ölümü sonrası babaya tehdit, tanıklara baskı iddiası
YEREL HABERLER Duru'nun ölümü sonrası babaya tehdit, tanıklara baskı ...
Alanya’da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Alanya’da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı: 1 ...
Suriyeli Mustafa'nın babası: Gözümün önünde mum gibi eridi, bitti
YEREL HABERLER Suriyeli Mustafa'nın babası: Gözümün önünde mum gibi ...
TÜBİTAK Gözlemevi’nde Gökyüzü Gözlem Etkinliği
YEREL HABERLER TÜBİTAK Gözlemevi’nde Gökyüzü Gözlem Etkinliği
Antalya’ya büyük eğitim yatırımı
YEREL HABERLER Antalya’ya büyük eğitim yatırımı
Alanya'yı profesyonel ligde temsil eden 2'nci takımı Kestelspor yeni sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Alanya'yı profesyonel ligde temsil eden 2'nci takımı ...
Havuzda boğulma tehlikesi geçiren İsrailli çocuk hastanede hayatını kaybetti Çocukların girmesinin yasak olduğu kaydıraklı havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk yaşamını yitirdi 'Çılgın nehir' isimli kaydıraklı havuz sonu oldu
YEREL HABERLER Havuzda boğulma tehlikesi geçiren İsrailli çocuk ...
Tur rehberi kaldığı otel odasında ölü bulundu
YEREL HABERLER Tur rehberi kaldığı otel odasında ölü bulundu
Tıra çarpan ticari araç sürücüsü direksiyon başında sıkıştı Tali yolan çıkan tıra çarpan ticari araç hurdaya döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tıra çarpan ticari araç sürücüsü direksiyon başında ...
(ÖZEL) Motosikletin üzerinde neye uğradığını anlamadı, yaka paça yakalanıp tutuklandı Suç makinesi 'binbir surat', bu defa belediye görevlisi kıyafetiyle iş başındaydı Hırsızlık şüphelinin kaçmaya çalışıp yakalandığı o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Motosikletin üzerinde neye uğradığını ...
BAGEV Kariyer, pandemide iş arayanlara ilaç oldu
YEREL HABERLER BAGEV Kariyer, pandemide iş arayanlara ilaç oldu
(ÖZEL) Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil edecek
YEREL HABERLER (ÖZEL) Liseli boksör Zübeyde, Türkiye'yi temsil ...
Covid sonrası kadınlar 4 ay, erkekler 5 ay halsizlik ve nefes darlığı çekiyor
YEREL HABERLER Covid sonrası kadınlar 4 ay, erkekler 5 ay halsizlik ...
Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “ Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum" “Biz bölgedeki siyasi sorunlar için, diyalogdan başka bir çözüm yolu bulunmadığına inanıyoruz" " Bu anlamda GDAÜ İşbirliği Sürecinin sunduğu fırsatlardan istifade edilmesini destekliyoruz" "Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinin canlandırılması ve Güney Doğu Avrupa’daki tüm aday ve potansiyel adayların üyelik süreçlerinin hızlandırılması, birliğe küresel ölçekte fayda sağlayacaktır" " Temennimiz, muhataplarımızın da bu gerçeği görerek hareket etmesidir"
YEREL HABERLER Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet ...