Antalya ekonomisi çevreci dönüşüm kurulu çalışmalarına başladı ATSO Başkanı Çetin: “Ekonomimiz turizm ve tarıma bağlı” Prof. Dr. Bülent Topkaya: “Daha sıcak ve daha az yağışlı mevsimlere hazırlanın”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı odaların işbirliğinde, Antalya’nın çevreci dönüşüm hedeflerinin belirlenmesine öncülük etmek, Antalya ekonomisinde çevreci dönüşüm yol haritasını hazırlamak ve döngüsel ekonomi gibi gelişme alanlarında bilgi üretmek amacıyla kurulan “Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm Kurulu” basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.



Toplantıya ATSO Başkanı Davut Çetin, Meclis Başkanı Süleyman Özer, Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Derya Ünver, Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi Başkanı Ebru Manavoğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Mustafa Balcı, Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı İbrahim Atmaca, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Şaban Tat, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Vural Şahin, Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Bayram Ali Çeltik, Mimarlar Odası Antalya Şubesi II. Başkanı Hakime Yılmaz katıldı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan ATSO Başkanı Davut Çetin, ATSO 20212024 dönemi stratejik planında dijital dönüşüm, çevreci dönüşüm, ekonomi dönüşümü, özgün yerel ekonomi ve sosyalkurumsal dönüşümü 5 öncelikli alan olarak belirlediklerini ifade ederek, “Çevreci dönüşüm çalışmalarında Antalya için döngüsel ekonomi ve iklim değişikliğine dirençli ekonomi alanlarında ilerleme hedefi koyduk. Odamız için de sıfır atık, yenilenebilir enerji hedefleri belirledik. Şubat ayından itibaren mimar ve mühendis odalarımızın değerli başkanlarıyla bir dizi toplantı yaptık. Birlikte ortak hedefler ve çalışma esasları belirledik. Bugün de bu hedeflerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz” dedi.



“10 çalışma grubu kuruldu”

Odaların, ilgili kurumların ve akademisyenlerin yer aldığı 10 çalışma grubu kurulduğunu belirten Davut Çetin, “Çalışma gruplarımızda tarım, turizm ve sanayide çevreci dönüşüm, döngüsel ekonomi, afet riskleri, su yönetimi, atık yönetimi, enerji, çevreci kentleşme ve akıllı binalar, ulaşım, deprem riski gibi konular var. Bu gruplarda kamu kurumlarımızın, yerel yönetimlerimizin, ASAT gibi kuruluşlarımızın temsilcileri yer alacak. Elbette ki bu konularda Bakanlıklarımız, Büyükşehir Belediyemiz de kapsamlı proje ve çalışmalar yürütmektedirler. Bizim amacımız ise Antalya ekonomisi, sektörlerimiz ve işletmelerimiz için yol haritaları hazırlamaktır” diye konuştu.



“İklim değişikliğine dirençli bir ekonomi”

İklim değişikliği ve çevre konusunda her sektör ve işletme düzeyinde hazırlık yapılması gerektiğini belirten Davut Çetin,“Biz bu çalışmayla birinci aşamada çevreci dönüşüm ve iklim değişikliğine dirençli bir ekonomi için ne yapılması gerektiğini belirleyeceğiz, Bakanlıklarımızın ve Belediyelerimizin bu konularda ne yaptığına bakacağız, değerlendireceğiz. İkinci aşamada ise ekonomide ve sektörlerde atılması gereken adımlara odaklanacağız, somut hedeflere yöneleceğiz. İşletmelerimize yol göstermeye, yardımcı olmaya çalışacağız, sektörel projelere öncülük edeceğiz. Üç nedenle çevreci dönüşüme başlamamız gerektiğini söylüyoruz. Birinci neden ekonomimizi iklim değişikliğine hazırlamaktır. İkinci neden yeşil ekonomi ve döngüsel ekonomi fırsatlarından yararlanmaktır. Üçüncü neden ise Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatıyla gelen değişime hazırlanmaktır” diye konuştu.



“Bütün sektörlerimizi risklere hazırlamalıyız”

Sektörleri risklere hazırlamak gerektiğini söyleyen Çetin, “Çevrecilik son yıllara kadar doğayı koruma sorumluluğu olarak görülürdü. Fakat çevre artık insanlığın ve ekonominin geleceği konusudur. Bazı bilim insanları Antalya ikliminin Kuzey Afrika iklimine döneceğini, seralarda ısıtma yerine soğutma sistemleri gerekeceğini söylüyorlar. Kuraklık zaten tarımı etkilemeye başlamıştır. Deniz suyunun kirlenmesi ve ısınması kötü sürprizler yapabiliyor. İstanbul’da bunun bir örneğini gördük. Bütün sektörlerimizi bu risklere hazırlamalıyız. Ekonomimiz turizm ve tarıma bağlı. Turizm sektörümüz her tür riske karşı çok hassas. Turizmde otellerin çevreci dönüşümü sektörün geleceğini etkileyecektir. Sanayide emisyon azaltımı, çevre etiketi gibi hususlar ihracatı belirleyecek bir faktör olacaktır” dedi.



“Gelecek çevreci ürünlerin olacak”

Geleceğin çevreci ürünlerin olacağını söyleyen Çetin, “Yeşil ekonomi ve bunun farklı bir parçası olan döngüsel ekonomi ise geleceğin ekonomi modelidir. Gelecek çevreci binaların, çevreci otellerin, doğal gıdaların, çevreci ürünlerin olacaktır. Döngüsel ekonomiyle yeni bir ekonomi ortaya çıkacaktır. İl ve ilçelerde kendi ürettiğini tüketmenin moda olacağını göreceğiz. Ürünler de üretim şekli de değişecektir. Bu değişim yeni yatırım ve istihdam alanları oluşturacaktır. Bunlar kadar önemli bir konu da Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatıdır. Avrupa Birliği ithalatta karbon vergisi uygulamasına 2023 yılında geçecek. Ton başına 30 eurodan başlayıp 50 euroya kadar çıkacak karbon vergileriyle başlayacaklar. Dolayısıyla hem tarım hem sanayi ihracatımız etkilenecekti” şeklinde konuştu.



“Çevreci dönüşümü Antalya markasının temel unsurlarından birisi yapmalıyız”

Dönüşümün hızlanması gerektiğini söyleyen Çetin, “Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak da Antalya’da çevreci dönüşümün hızlanması gerektiğine inanıyoruz. Dünyada 2030’da karbon nötr hedefi koyan şehirler var. Antalya gibi bir marka şehir bu gelişmenin gerisinde kalamaz. Antalya’nın sıfır karbon, yani karbon emisyonunu sabitleme hedefini hep birlikte belirlemeliyiz. Çevreci dönüşümü Antalya markasının temel unsurlarından birisi yapmalıyız. Antalya ekonomisi için çevreci dönüşüm yeni fırsatları da beraberinde getirmektedir. Çünkü bizim ağır sanayimiz yok, çevreci dönüşüm maliyetimiz düşük, yeşil ekonomi hem sektörlerimize hem ilçelerimize yeni kapılar açacaktır” dedi.



“Ekonomide çevreci dönüşüm yol haritasını hazırlayacağız”

Yol haritası hazırlayacaklarını söyleyen Çetin, “Dolayısıyla bu amaçlarla ilgili odalarımızla, kurumlarımızla, uzman hocalarımızla, büyük bir kadroyla önemli bir çalışmaya başlıyoruz. Kentsel dönüşümden ulaşım sistemine, afet yönetimine kadar birçok konuyu çalışacağız. Antalya’nın çevreci dönüşüm hedeflerini ele alacağız. Sanayide, tarımda, turizmde risk senaryolarını gözden geçireceğiz ve ekonomide yeşil veya çevreci dönüşüm yol haritasını hazırlayacağız.Şimdi Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm Kurulu olarak çok daha kapsamlı bir çalışmaya başlıyoruz. 10 çalışma grubumuzda 100’den fazla akademisyen, mühendis, kamu kurumu ve özel sektör temsilcisi bulunuyor. Çalışmalar ilerledikçe aramıza diğer ilgili kurumlar da katılacaktır. Çalışmamızın ikinci aşamasında özel sektör katılımı daha fazla olacaktır. Kurulumuz özel sektör, uzman STK’lar, üniversite, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında güzel bir işbirliğini de temsil etmektedir. Bu platformun önümüzdeki dönemde Antalya’ya ışık tutacak çalışma ve projelere imza atacağına inanıyorum” diye konuştu.



“Daha sıcak ve daha az yağışlı mevsimlere hazırlanın”

Antalya Ekonomisi Çevreci Dönüşüm Kurulu Proje Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Topkaya küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu, sıcaklığın her geçen yıl bir önceki yıla göre artacağını belirterek, “Bundan sonraki hayatımızda yağış her yıl bir önceki yıla göre azalacak. Antalya’nın nüfusu 2050 yılında 5.5 milyonu aşacak. Bizim artık daha sıcak ve daha az yağışlı mevsimlere günlere kendimizi hazırlamamamız gerekecek. Araçların neden olduğu hava kirliliği bir başka sorun. Gelecekte tarımsal su tüketimi önemli bir rol oynayacak. Tarımda su tasarrufu önemli. Turistlerin su kullanımını da dikkate almak gerekiyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.