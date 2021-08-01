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İtfaiye erleri Manavgat'ta alevleri söndürmeye çalışırken büyük tehlike atlattı Ekipler tehlikeye rağmen söndürme çalışmalarına devam etti, yaşanan panik anları kameralara yansıdı

İHA

İtfaiye erleri Manavgat'ta alevleri söndürmeye çalışırken büyük tehlike atlattı Ekipler tehlikeye rağmen söndürme çalışmalarına devam etti, yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınında yola kadar çıkan alevleri söndürmeye çalışan itfaiye erleri, alevlerin bir anda bulundukları bölgede yükselmesiyle büyük tehlike atlattı.
Manavgat ilçesinde 5 gün önce öğle saatlerinde 4 noktada aynı anda başlayan yangın Taşağıl bölgesinde etkisini sürdürüyor. Çok sayıda ekip, vatandaşların da desteğiyle karadan söndürme çalışmaları yürütüyor. Bölgede vadi içinden yükselen alevler şiddetli rüzgar nedeniyle yol kenarına kadar yaklaştı. Yangının yoldan üst bölgeye sıçramasını engellemek için ekipler canla başla mücadele ederken, arazöz ve su tankerlerinden yapılan müdahaleye rağmen alevler biranda yol kenarından yükselmeye başladı. Yol kenarındaki arazözler yoğun duman altında kalmalarına ve yaşadıkları tehlikeye rağmen mücadeleden vazgeçmedi. İtfaiye erlerinin yükselen alevleri söndürme çabaları ve yaşanan panik anları ise kameralara yansıdı.

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