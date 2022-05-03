Jandarmadan kemer uygulaması

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Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürücülerin ve yolcuların emniyet kemeri kullanımıyla ilgili farkındalığını artırmak amacıyla “Bayramınız Kemerli Olsun" sloganı ile denetimler gerçekleştirildi. Kontrol edilen 52 adet araç içerisinde bulunan sürücü ve yolculara

emniyet kemerinin doğru kullanımı, uykusuz ve yorgun yola çıkmamaları, hız limitlerine uymaları konusunda bilgilendirme yapıldı ve çikolata ikramında bulunuldu. sürücü

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