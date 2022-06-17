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En fazla talep yüzme kurslarına Yaz spor okulu başvurularının 3’te 1’i yüzme kurslarına yapıldı

İHA

En fazla talep yüzme kurslarına Yaz spor okulu başvurularının 3’te 1’i yüzme kurslarına yapıldı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün düzenlediği yaz spor okullarına başvuranların 3'te 1'i, yüzmeyi tercih ediyor.
Antalya'nın tek tam olimpik yüzme havuzuna sahip olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, düzenlediği spor kurslarında en fazla yüzme branşından talep görüyor. İlk antrenmanların 3 Temmuz'da başlayacağı yaz spor okulları başvurularını almaya devam eden kulüp, hedeflediği 7 bin öğrencinin 2 bin 500'ünün yüzmeyi tercih edeceğini bekliyor. Aynı zamanda kulübün yüzme ve sutopu takımlarının antrenman havuzu olan Varsak'taki Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu ekibi, yeni öğrencileri için hazırlandı.

Yetenekliler takımlara kazandırılıyor
En küçük 60 aylık ile 12 yaş arasına karma seanslar düzenleyecek olan kulüp, 12 yaş ve üzerine kadın ve erkek seansları oluşturacak. Bu yaz yüzme, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, okçuluk, cimnastik, güreş, tekvando ve tenis branşlarında kurslar açtıklarını hatırlatan kulüp başkanı Hakan Çatal, “Yüzme derslerinde başarılı ona öğrencilerimizi, yüzme ile sutopu takımlarımızın altyapısına kazandırıyoruz. Yüzme dersi almaya gelenlerin yüzde 90'ınından fazlası, Kepezlilerden oluşuyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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