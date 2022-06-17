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AK Parti İl Başkanı Taş: "Büyükşehirin 3 yıldır ortaya koyduğu ciddi proje yok"

İHA

AK Parti İl Başkanı Taş: "Büyükşehirin 3 yıldır ortaya koyduğu ciddi proje yok"

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yönelik sorular yönelterek, "Büyükşehirin 3 yıldır ortaya koyduğu ciddi proje yok" dedi.
AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Taş, Büyükşehir Belediyesinin 3 yıldır Antalya’da ortaya koyduğu ciddi bir projesinin olmadığını söyledi. Konuşmasına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i eleştirerek başlayan Taş, “Sayın Böcek, 77 projeyi yapmadığı gibi 144 proje yaptım diyor. Kendi söz verdiği 77 projeden yapmadığı en az 12 tane proje var. Antalyalı hemşerilerimizin aklı ile alay eder gibi billboardlara bazı afişlerde 144 proje yaptım diyerek bizim aklımız ile de alay ediyor” dedi.

"Bu ortaklık ne zaman başladı?"
Böcek’e sorular sorarak cevaplar isteyen Taş, “Büyükşehir Belediye Başkanvekili Metin Altunbaş ile Gökhan Böcek’in ticari ortaklığı var mıdır? Böyle bir ortaklık varsa bu hangi sektörde yürütülmektedir. Büyükşehir Belediyesi ile oğlunuz ve başkanvekilinizin ortak olduğu şirketin herhangi bir işi oldu mu? Bu ortaklık ne zaman başladı? Bu şirketin yeri, adresi neresidir? Hangi alanlarda faaliyet göstermektedir? Makam ve mevkisini kullanarak iddialara konu olan bu şirkete ayrıcalık tanımış mıdır? İleride Büyükşehir Belediyesinin bir işi olacak mıdır?” diye konuştu.

"Neden patladı? Niçin patladı?"
Geçtiğimiz pazartesi günü yapılan Meclis toplantısına da atıfta bulunan Taş, “Meclis toplantısına başkanlık yapan şirket ortağı ve başkanvekili Metin Altunbaş’ın bir akaryakıt istasyonun meclisten geçmemesi üzerine bir meclis üyesine dönerek ‘Patladık abi’ dediği doğru mudur? Neden patladı? Niçin patladı? Birilerine söz verdi de olmadığı için mi patladı? Bu şirketin Konyaaltı bölgesinde sahile yakın iki arsayı izaleyi şuyu ile aldığı iddiaları doğru mudur? Bunun yanında yine Konyaaltı Belediyesi kreş bakımevleri binalarının sizin döneminizde Altunbaş inşaattan kiralandığı ve bu kreşlerin halen başkanvekilinin babasına ait binalarda konuşlandığı doğru mudur?” dedi.

"3 yıl önce benim söylediğim sözlerin doğru olduğunu görüyoruz"
Taş, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Bizim yaptığımız hizmetlerin boyasını ve badanasını yap sana yeter dediğimiz 3 yıl önce benim söylediğim sözlerin doğru olduğunu görüyoruz. 3 yılda bizim yaptığımız hizmetlerin, asfaltların yamasını yapamadı, kadın plajlarının ağaçlarını kuruttu. Binaları bakımsız hale getirdi. Antalya’mızın trafik sorunu ciddi manada ilerledi. Vatandaşlarımız trafikte keşmekeş yaşamaktadır. Büyükşehir Belediyesi hiçbir adım atmamaktadır. Benim burada muhatabım o şirketlerin ortakları değildir. Benim muhatımın Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’tir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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