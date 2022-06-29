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Manavgat’ta yangının yaraları sarılmaya devam ediyor Yangın mağdurlarının konutları teslim ediliyor

İHA

Manavgat’ta yangının yaraları sarılmaya devam ediyor Yangın mağdurlarının konutları teslim ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan ve 10 gün süren yangının yaraları sarılmaya devam ediyor. Vali Ersin Yazıcı, Manavgat yangınında evleri zarar gören vatandaşlar için TOKİ tarafından Demirciler, Karavca, Güzelyalı, Dikmen ve Kalemler Mahallelerinde inşa edilen konutları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeler esnasında Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Vali Yazıcı’ya eşlik etti.

Biten konutlar teslim edilmeye başlandı
İncelemelerine ilk olarak Demirciler Mahallesi’nden başlayan Vali Yazıcı ve beraberindeki heyet, TOKİ tarafından yangında evi zarar gören vatandaşlar için yapılan ve teslim aşamasına gelinen Manavgat’taki 3+1 ve 2+1 konutlarda incelemede bulundu. Konutların durumu hakkında bilgi alan Vali Yazıcı; “Bugün burada orman yangınında zarar gören vatandaşlarımız için yapım aşaması devam eden ve biten konutlarda incelemelerde bulunduk. Biten konutların teslim edilmeye başlandığını, kalanların da en kısa sürede teslim edileceği bilgisini aldık. İnşallah en kısa sürede hak sahiplerinin tamamına konutlarını teslim edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Manavgatlı hemşerilerimize hayırlı olsun
Demirciler Mahallesi’nde yangında evi zarar gören ve yeni konutları teslim edilen Erdem Aydın ve Ümmühane Aydın çiftine misafir olan Vali Yazıcı, yeni evlerinin hayırlı olmasını dileyerek eksiklerinin olup olmadığını sordu. Aydın çiftinin yeni evini gezen Vali Yazıcı, “Orman yangınlarının yaralarını sarmak için TOKİ tarafından yapımı tamamlanan ve hak sahiplerine teslim edilen son derece modern, güvenli ve konforlu konutlar, Manavgatlı hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
İncelemelerine Karavca ve Güzelyalı mahallelerinde yapımı tamamlanan ve teslim aşamasına gelinen konutlarla devam eden Vali Yazıcı, vatandaşlara ihtiyaçlarını sorup bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Manavgat yangınının yaralarının sarılması için çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerinin altını çizen Vali Yazıcı, Manavgat’ı güzelleştirmeye devam edeceklerini söyledi.

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