Antalya Kent Konseyi’nden “hayvan mezarlığı raporu” Evcil hayvan sahiplenme oranı artınca hayvan mezarlığı talebi de arttı Hayvan mezarlığı konusunda yasal eksikliğin giderilmesi istendi

Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, hayvan sahiplerinden gelen hayvan mezarlığı talebini ele alarak, konuyla ilgili önerilerin de yer aldığı bir rapor hazırladı.

Antalya'da evcil hayvan sahiplenme oranının artmasıyla birlikte hayvan mezarlığı talebi de tartışılmaya başlandı. Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, hayvan sahiplerinin önerisi üzerine hayvan mezarlığı gündemiyle toplantı düzenledi. Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Ozan Uzkut moderatörlüğünde ilgili kurumlardan uzmanların katılımıyla yapılan toplantıdan sonra “Antalya’da hayvan mezarlığı” konulu rapor hazırlandı. Antalya’da şu anda bir hayvan mezarlığı bulunmadığının belirtildiği raporda, “Sürekli olarak büyüyen şehirlerde sağlıklı yaşam için hayvan mezarlığı bir ihtiyaç olup, aynı zamanda hayvan sahiplerinin talebidir. Sağlık Çalışma Grubu, hayvan sahiplerinin önerisiyle gündeme getirilen hayvan mezarlığı konusunda yetkililerin de katılımıyla toplantı yaptı. Bu toplantıda Antalya’da da tıpkı hayvan mezarlığı bulunan ülkelerdeki gibi hayvan mezarlıkları kurulabilmesi için gerekli şartlar ve mevzuatlar değerlendirmeye alındı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun başta olmak üzere bazı belediyeler, hayvanlara karşı duyarlılıklarını göstererek ücretsiz bakım merkezleri ve hayvan mezarlığı kurmasına rağmen bu durum talebin karşılanmasından uzaktır” ifadelerine yer verildi.



“Doğal bir talep”

Hayvan mezarlığı talebinin normal olduğu kaydedilen raporda, “Can yoldaşlarımız olan hayvanların öldükten sonra tıpkı insanlar gibi anılmasını sağlayacağı mezarlarının olması ve şartların sağlanması doğal bir talep olup, hayvan mezarlığı olmadığı için hayvan sahipleri çok büyük sıkıntı çekmektedir. Antalya’da hayvan mezarlığı olmadığı için sahipli olup ölen hayvanlar kontrolsüz olarak yok edilmektedir. Mevzuatta sokak hayvanlarının ölmesi durumunda nasıl bertaraf edileceğine ilişkin hükümler yer almakta iken, hayvan sahiplerinin talep ettiği hayvan mezarlığının kurulması için ise hazırlanmış bir mevzuat bulunmamaktadır. Hayvan mezarlığı konusunda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç vardır” denildi.



“Yasal düzenleme gerekli”

Belediyelerin mevcut mevzuata göre yeni bir mezarlık açmak için 13 ayrı kurumdan izin alması gerektiğinin vurgulandığı raporda, şu görüşler yer aldı:

“Antalya arazisinin üçte ikisi sulak arazi olup, mevzuata göre bu tip arazilere mezarlık yapılamamakta ve mezarlık olarak ayrılan yer dışında ölüler başka yere gömülememektedir. Antalya genelinde insanlar için bile mezarlık alanı bulmak çok zor iken, hayvan mezarlığı açılması ile ilgili mevzuat olmadığından bir yer tahsisi kısa zamanda mümkün görülmemektedir. Türkiye’de can dostlarımız için hayvan mezarlığı yapmak öncelikle Meclisten geçecek bir kanun veya yönetmelikle mümkün olabilecektir.”

Kurumlara birlikte hareket etme çağrısının yapıldığı raporda şu ifadelere yer verildi:

“Can dostlarımızın birçok Avrupa ve Amerika ülkesinde olduğu gibi yakılıp (krematoryum) küllerinin saklanması şeklinde uygulamaya gidilip gidilemeyeceği diğer bir tartışma konusudur. Bu yöntemin bizim gelenek, görenek ve adetlerimize ters olduğu için kabul görmeyeceği ama hayvanseverler örgütlenerek bunu değerlendirebilecektir. Bu konu sadece Antalya’nın değil, tüm ülkede yaşayan hayvanseverlerin sorunu. Uzun yıllar can yoldaşlığı yapmış, evimizin bir ferdi olmuş ve çocuklarımızdan ayırmadığımız bu canların öldükten sonra da anısını canlandırmak, bazen ziyaret etmek birçok hayvanseverin isteği. Mevcut kanunlarımız ve yönetmeliklerimiz buna izin vermemektedir. Bu yüzden öncelikle hayvan mezarlığı konusunda yasal eksikliğin giderilmesi gerekmektedir. Bu konu tüm hayvanseverlerin, veterinerlerin, belediyelerin, dini örgütlerin, Tarım ve Orman Bakanlığının, Çevre Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının ve ilgili birçok kurumun ortak paydasında çözülmesi gereken bir sorundur. Antalya’da hayvan mezarlığı sorununun çözümü için tüm kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.”

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