Başkan Çetin sahaya indi

Aziz Çetin başkanlığında toplanan Antalyaspor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeleri, Hasan Subaşı Tesislerinde gerçekleştirdikleri toplantının ardından alt yaş guruplarının antrenmanlarını izledi.

İkinci kez bir araya gelen dernek yönetimi, kısa ziyaretin ardından tesislerden ayrılırken, Başkan Aziz Çetin, altyapı futbol direktörü Sedat Karabük'ten yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 10 dakika süren bilgi alışverişinin ardından Sedat Karabük önderliğindeki tüm teknik ekibe başarı dileklerinde bulundu.



“Altyapıya ciddi yatırımlar yapıyoruz”

Antalyaspor A.Ş başkanlığının ardından Antalyaspor Kulüp Derneği başkanlığına seçilen Aziz Çetin, "Ekip olarak düzenli ve kontrollü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip bir kulüp olduğumuzu düşünüyorum. Bu anlamda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yetenek taramalarımız sonucu tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz seçmelerde göze batan sporcularımız oldu. Altyapı futbol direktörümüz Sedat Karabük önderliğinde emeği geçen tüm teknik ekibimize teşekkür ederim" dedi.

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