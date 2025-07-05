Antalya Muratpaşa'da orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yerleşim alanlarının yakınında çıkan orman yangınını Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan helikopter desteğiyle ve karadan yoğun müdahalede sonucu kontrol altına alındı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ormanda çıkan yangın, birçok seraya, tarım arazisine ve zeytin ağaçlarına zarar verdi.
Ekipler, rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangına karadan ve havadan müdahaleyi sürdürüyor. Yangının yakınlardaki bir akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti.
TURİSTLER DE ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ
Vatandaşlar ile bölgedeki otellerde konaklayan, denize girmek için gelen turistler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Bazı turistler kovalara yerdeki su birikintilerini doldurup, alevlere müdahale etti.
BAKAN YUMAKLI DUYURDU: KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Antalya Muratpaşa'daki yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.