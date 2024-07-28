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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiteri transfer etti - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiter'i transfer etti

        Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, kaleci Abdullah Yiğiter'i üç yıllığına renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 18:11 Güncelleme: 28.07.2024 - 18:11
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        Antalyaspor'dan kaleci transferi
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        Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan 24 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor gibi köklü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu dile getirdi. Yiğiter, "Transferimin gerçekleşmesinde emeği olan herkese ve hocalarıma teşekkür ederim. Antalyaspor inşallah bu sezon ligi hak ettiği yerde bitirecektir" ifadelerini kullandı.

        Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Şakir Öncül, bu sezon altıncı transferlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, yönetim ve teknik ekip olarak fazla transfer değil, nokta transfer yapmayı ilke edinen bir anlayışları olduğunu ifade etti.

        Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Saçan da Yiğiter'in bu sezon takıma çok katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

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