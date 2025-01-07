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        Antalyaspor - Kocaelispor: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Antalyaspor, konuk ettiği 1. Lig ekibi Kocaelispor'u Mehmet Yılmaz (k.k.), Samudio ve Bahadır Öztürk'ün golleriyle 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 22:55 Güncelleme: 07.01.2025 - 22:55
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        Antalyaspor kupada zorlanmadı!
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        Süper Lig ekibi Kocaelispor ile 1. Lig temsilcisi Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Antalyaspor, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak kupaya üç puanla başladı.

        Akdeniz ekibine üç puanı getiren golleri 9'da Mehmet Yılmaz (kendi kalesine), 18'de Braian Samudio ve 69'da Bahadır Öztürk kaydetti.

        Kocaelispor'un tek golü 90. dakikada Markao'dan geldi.

        Antalyaspor böylece D Grubu'nda ilk maçlar sonunda averajla Beşiktaş'ın önünde liderlik koltuğuna otururken, Kocaelispor ise averajla son sırada yer aldı.

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