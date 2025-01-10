Anthony Hopkins, önceki gün çıkan yangınlarda evini kaybeden Los Angeles bölgesi sakinlerinden biri haline geldi. 87 yaşındaki Galli oyuncunun Los Angeles'ın Pacific Palisades adlı lüks muhitinde yer alan evi, tamamen yandı. Yangından sonra geriye sadece birkaç beton sütun, küle dönmüş eşya parçaları kaldı. Hopkins'in evinin molozlarından hâlâ dumanların yükseldiği görüldü.

Anthony Hopkins zamanını hem ABD'de hem de İngiltere'de geçiriyor. İki Oscar ödüllü oyuncu, en son Instagram gönderisinde Noel tatilini İngiltere'de geçirdiğini belirtmişti. Hopkins, 2011 yılında verdiği bir röportajda, Malibu plajlarının yakınında yaşamanın kendisini resim yapmaya teşvik ettiğini anlatırken, "Her şeyin gri olduğu bir ülkeden geliyorum. 1973'te buraya geldim ve rengi sevdim. Cennette olduğumu düşündüm. Hâlâ da öyle" demişti.

Hopkins, yangında kaybettiği evini 2019'da satın almıştı.

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2018'de komşusunun evi küle döndü, Hopkins'in evi ise kurtuldu

DAHA ÖNCE DE EVİ YANDI

2018'de çıkan Woolsey yangınında evini neredeyse kaybediyordu. Komşusunun evi tamamen kül olmuş, onun evi ise ayakta kalmıştı. Ünlü oyuncu bu evi 11,5 milyon dolara satmıştı. Ardından bugün küle dönen Pacific Palisades'teki evini satın almıştı.

2000 yılında ünlü oyuncu Los Angeles'tayken Londra'daki evi de bir yangında kül olmuştu. Dört katlı müstakil eve müdahale eden görevlilerden biri, "Neyse ki Oscar'ı ve Sir Anthony'nin yıllar içinde kazandığı diğer tüm ödülleri kurtarabildik" demişti.