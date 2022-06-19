Antonio Banderas ve Penelope Cruz bir arada: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antonio Banderas ve Penelope Cruz bir arada: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz

Dünyaca ünlü İspanyol oyuncu Antonio Banderas ve Penelope Cruz, yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Başrollerini paylaştıkları 'Official Competition' filminin tanıtımı için Tribeca Film Festivali'ne katılan ikili, tekrar bir projede yer almaktan çok mutlu olduklarını belirterek 30 yıllık arkadaşlıkları hakkında samimi açıklamalarda bulundu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Antonio Banderas ve Penelope Cruz bir arada: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz

    Hollywood sinemasının iki ünlü İspanyol oyuncusu Antonio Banderas (61) ve Penelope Cruz (48) yeni filmlerinini tanıtımı için Tribeca Film Festivali'nde boy gösterdi.
  • Antonio Banderas ve Penelope Cruz bir arada: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz

    'Official Competition' adlı filmde başrolleri paylaşan Banderas ve Cruz, yeni bir proje için bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade etti.
  • Antonio Banderas ve Penelope Cruz bir arada: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz

    Penelope Cruz ile tekrar bir araya gelen Antonio Banderas, "Duyduğumuz hayranlık karşılıklı." diyerek, uzun süredir arkadaşı olan oyuncuyu her anlamda takdir ettiğini dile getirdi.
  • Antonio Banderas ve Penelope Cruz bir arada: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz

    "HARİKA BİR ESPRİ ANLAYIŞI VAR"

    Ünlü aktör, "Uzun zamandır arkadaşız. Ortaya çıkardığı işlere bayılıyorum. Amerikalıların pek bir görme şansı olmadığı harika bir espri anlayışı var." dedi.
  • Antonio Banderas ve Penelope Cruz bir arada: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz

    GÜLMEKTEN SAHNE ÇEKEMEDİLER

    Cruz'u övgü dolu sözlerle tanımlayan Banderas, "İnanılmaz bir komedi oyuncusudur. Hızlıdır ve zekidir. Onunla film çekerken yaşadığımız en büyük problemlerden biri, çok gülmekten ötürü bazı sahneleri çekememiz olsa gerek." ifadelerini kullandı.
  • Antonio Banderas ve Penelope Cruz bir arada: Birbirimizi çok iyi tanıyoruz

    30 YIL ÖNCE TANIŞLARDI

    30 yıl önce New York'ta tanıştıklarını ve birbirine komşu olduklarını belirten Cruz ise "Birbirimizi çok iyi tanıyoruz." diyerek, sanki beraber 10 film çekmiş gibi hissettiklerini belirtti.

    İkili, daha önce 2019 yılında 'Pain and Glory' (Acı ve Zafer), 2013 yılında ise 'I Am So Excited' (Aklımı oynatacağım) adlı yapımda rol almıştı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.