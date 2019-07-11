AÖF 3 ders sınavı ne zaman?

AÖF 3 ders sınavının ne zaman olduğunu araştıran binlerce açık öğretim öğrencisi bulunuyor. Öğrenciler sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Sizler için AÖF 3 ders sınavı tarihi ve sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi araştırdık. İşte detaylar haberimizde...

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınavı, 2018-2019 öğretim yılı son sınavı yapılacak.

AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ve KKTC’de yapılacak..

AÖF 3 DERS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

AÖF 3 ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren erişime açılacak. AÖF 3 ders sınavı için sınav giriş yerleri, AÖF'ün AÖF adresinden erişime açılacak.

AÖF PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yeni sistemde, öğrencilerimizin bir dersten başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden değerlendirmeye alınan kâğıtlarda 35,00ya da üzerinde başarı puanı alması gerekmektedir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan derslerle ödev ve laboratuvar uygulamaları olan dersler ise bu kapsamın dışında tutulmuştur.

AÖF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine e-posta göndererek yapılabilir.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Dersleri kitle iletişim araçları (internet, radyo, televizyon) ile ve çeşitli şehirlerdeki akademik danışmanlık merkezleri tarafından verilen, sınavları yılda 2 kez (vize, final) yapılan, Anadolu Üniversitesi'nin başlattığı bir uzaktan eğitim projesidir. AÖF diplomalarının örgün eğitimle alınan diğer üniversite diplomalarından hiçbir hak eksiği yoktur. AÖF ders kitapları çok düzenli ve kolay anlaşılabilir bir dille yazılmıştır.

AÖF e-öğrenme portali yoluyla yayımlanan mp3 dinlemeleri, video dersleri, etkileşimli sunumlar, deneme sınavları vb. sayesinde bilginin öğrencilere yayılımı oldukça kolaylaşmış, zaman ve zeminden bağımsız bir hale gelmiş ve üniversite eğitimi çok modern ve etkileyici yeni bir boyuta taşınmıştır.